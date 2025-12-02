El mercado de pases está cada vez más cerca, por lo que en Universidad de Chile ya proyectan el 2026. Tras el sorpresivo anuncio de Gustavo Álvarez, los azules deberán buscar un entrenador, además de posibles refuerzos.

Sin embargo, en el Centro Deportivo Azul también se espera algunos regresos. Son 13 los jugadores que se encuentran a préstamo y deben volver a presentarse al club para saber si tendrán cabida el próximo año.

Uno de ellos es Federico Mateos, volante que se encuentra a préstamo en Ñublense y que en las últimas horas abordó su futuro en la escuadra universitaria laica.

🔵 Federico Mateos aclaró su futuro en la U de Chile

Tras su salida a préstamo de la U, el mediocampista se ha ganado un lugar en el elenco chillanejo, en el cual ha disputado 25 partidos en lo que va del Campeonato Nacional.

El último de ellos fue en la derrota por la cuenta mínima ante Audax Italiano. Precisamente tras aquel duelo, Federico Mateos se refirió a su futuro y reveló qué pasará con él.

“Después de la última fecha tengo que presentarme en la U y ver qué pasa. Veremos si me tengo que ir a préstamo a otro lado o si vuelvo a Ñublense”, dijo el futbolista.

⚽ Los números de Federico Mateos en la U de Chile

Federico Mateos alcanzó a disputar 2.652 minutos en 45 partidos en la Universidad de Chile. En ellos, anotó 5 goles y aportó 3 asistencias.

Su nivel no convenció a Gustavo Álvarez, por lo que el club decidió enviarlo a préstamo a Ñublense, elenco con el que ha jugado 36 partidos, convertido 6 goles y aportado 4 asistencias en este 2025.

👀 Los otros jugadores de U de Chile a préstamo

Federico Mateos no es el único futbolista de la U de Chile que se encuentra a préstamo y que debe volver al término de la temporada.

En total son 13 los jugadores cedidos, entre los que destacan Agustín Arce, Renato Huerta, Bienneider Tamayo y Jeison Fuentealba.

La lista completa:

Agustín Arce (Deportes Limache)

Julián Alfaro (Everton de Viña del Mar)

Renato Huerta (Unión La Calera)

Federico Mateos (Ñublense)

Yahir Salazar (Audax Italiano)

Bianneider Tamayo (Unión Española)

Emmanuel Ojeda (Huracán / Argentina)

Renato Cordero (Universidad de Concepción)

Jeison Fuentealba (Universidad de Concepción)

Cristóbal Muñoz (Unión San Felipe)

Bastián Tapia (Cobreloa)

Salvador Negrete (Deportes Puerto Montt)

Fernando Osorio (Provincial Osorno)

