Es un hecho que Gustavo Álvarez no seguirá siendo el DT de U de Chile en 2026, así lo confirmó el propio DT a inicios de esta semana y dejó con una gran tarea a los azules pensando en los desafíos de la próxima temporada, encontrar un nuevo nombre que se siente en la banca azul a dirigir un nuevo camino del primer equipo.

Aunque incluso previo a conocerse esta decisión de Álvarez el nombre que asomó con más fuerza para ser su sucesor fue el de Francisco Meneghini, en las últimas horas surgió otra opción que sería el tapado de la U para asumir en la banca azul desde el próximo año, un entrenador que tiene pasado azul y que este 2025 se convirtió en la sensación en el fútbol argentino.

⚽ El as bajo la manga que manejan en la U para cubrir la salida de Álvarez

En esta búsqueda que tendrán que hacer en Azul Azul para encontrar un nuevo DT han asomado alternativas que ya tienen conocimiento de la U. Por un lado Paqui Meneghini formó parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece en sus respectivos periodos al mando del club estudiantil.

De acuerdo al sitio Redgol, la otra opción que se baraja como un as bajo la manga en el Centro Deportivo Azul es la de Nicolás Diez, quien también fue ayudante de Beccacece y hoy es el vigente entrenador de Argentinos Juniors donde cumpliese una más que correcta temporada este año, llevando al Bicho hasta cuartos de final tanto del torneo de Clausura como Apertura argentino, siendo subcampeón de la Copa Argentina y clasificando al club a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Diez es un deseo de tiempo atrás en la directiva que encabeza Michael Clark en Azul Azul, aunque también son conscientes que convencerlo de aterrizar en Chile no será tarea fácil debido a que tiene contrato con Argentinos hasta diciembre de 2027.

Nico Diez sería la carta bajo la manga de Azul Azul como nuevo DT/ © IMAGO

✔️ Los clubes que ha dirigido Nicolás Diez en su carrera

Como ayudante técnico:

U de Chile (2016)

Defensa y Justicia (2016-17)

Selección Argentina sub 20 (2017-18)

Defensa y Justicia (2018-19)

Independiente (2019)

Racing (2020-21)

Defensa y Justicia (2021-22)

Como DT: