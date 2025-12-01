La U de Chile juega mañana frente a Coquimbo Unido, duelo trascendental para la próxima temporada azul, pues los universitarios quieren alcanzar el cupo de Chile 2 de la Copa Libertadores.

La dirigencia de Azul Azul, en cambio, piensa en otra cosa. Gustavo Álvarez está cada vez más lejos de continuar en la U y deben buscarle un reemplazante rápido.

La opción más a la mano parecía ser Francisco Meneghini, DT de O’Higgins, pero se informó que su renovación con el conjunto Celeste iba bien encaminada.

Bueno, ahora los Azules se meten otra vez en la pelea por Paqui, porque se conoció un detalle fundamental de las negociaciones entre el DT argentino y el Grupo Caliente.

❌ O’Higgins no ha conversado con Paqui Meneghini

Tras el triunfo de 4-2 de O’Higgins sobre Unión Española, el controlador del conjunto Celeste, Matías Ahumada, habló sobre el presente del entrenador del Capo de Provincia.

“No (estamos conversando), porque el foco era el torneo. Con Paqui nos entendemos súper bien. Él y su cuerpo técnico son gente súper profesional, que trabaja muy bien y con la que es muy fácil entenderse”, dijo Ahumada en el Estadio Santa Laura.

“¿Dónde está el foco? El foco está en clasificar, ojalá, a la Copa Libertadores. El ánimo es clasificar a la Copa Libertadores. Yo me tengo que sentar con ellos y ahí preguntar qué es lo que sienten ellos, qué es lo que siento yo, hacer un balance del año y hablar del año que viene”, cerró Matías Ahumada.

Así, se confirma que la renovación de Francisco Meneghini con O’Higgins no avanza y la U podría entrar a negociar.

📅 La U de Chile tiene poco tiempo para reemplazar a Álvarez

De concretarse la salida de Álvarez el próximo 7 de diciembre, la dirigencia de la U de Chile debe acelerar cualquier tipo de negociación para sumar a un nuevo entrenador, porque la temporada 2026 iniciará en enero.

Con el Campeonato Nacional, Supercopa, Copa Chile y Copa de la Liga, además de la Copa Libertadores o Copa Sudamericana, la temporada daría inicio la semana del 19 de enero.Por lo que la U tendría solo 43 días para conseguir un nuevo DT, armar el plantel 2026, hacer la pretemporada, jugar amistosos e iniciar la competencia. Y a ese ajustado calendario hay que sumarle las vacaciones del plantel de jugadores.