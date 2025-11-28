El joven DT argentino Francisco Meneghini empieza a ser un inesperado protagonista en este cierre de temporada del fútbol chileno, y es que el estratega de O’Higgins asoma como el gran nombre que tienen en U de Chile para suceder en la banca a Gustavo Álvarez, quien se encontraría viviendo sus últimos días en el club estudiantil.

Recientemente se conoció que Álvarez dirigiría ante Coquimbo Unido e Iquique sus dos últimos partidos en la U, por lo que en Azul Azul ya estarían trabajando en la búsqueda de su sucesor con Meneghini como primera opción. Al respecto, fue el propio “Paqui” quien abordó este panorama y puso en alerta al Capo de Provincia con una contundente respuesta acerca de su futuro.

⚽ Meneghini juega al misterio con su continuidad en O’Higgins y el interés azul

Pese a que en U de Chile ponen a Meneghini como su as bajo la manga para cubrir una inminente salida de Álvarez, en O’Higgins confiarían en que el DT de 37 años renovará al menos por una temporada más con el club rancagüino, escenario que el propio DT se encargó de aclarar.

En la rueda de prensa previo al duelo con U. Española que los puede mantener vivos en la carrera por un boleto a Copa Libertadores, Meneghini no evadió las consultas por cómo avanza su situación con la escuadra celeste y el interés desde la U.

“Todavía no, no se habló hasta ahora (sobre renovar). Nos quedan 10, 11 días, no sabemos cuándo jugamos con Everton (última fecha), es una semana más de competencia oficial. Si ya no se habló hasta este momento, es conveniente que se hable y que sea después de terminado el torneo (una eventual renovación). El foco debe ser el partido con Unión Española”, declaró firme Paqui.

De esta manera, el misterio continua apoderándose de esta novela entre la U, Álvarez y Meneghini, sin dejar de lado a O’Higgins y cómo puede influir en el futuro de su aún entrenador pensando en lo que viene para el 2026.