Tal parece que Gustavo Álvarez empieza a vivir sus últimos días como director técnico de U de Chile, y es que a falta de dos fechas para el término del Campeonato Nacional ya hay indicios de cuál sería el último partido del argentino en la banca azul, así como empieza a asomar con fuerza el nombre del que sería su sucesor en el puesto.

Los últimos meses han estado envueltos en incertidumbre respecto al futuro de Álvarez en la U por presuntos sondeos sobre todo desde la Federación Peruana de Fútbol, y aunque el propio DT ha evadido dicho escenario en las últimas horas volvió a hacerse hincapié sobre que su adiós del conjunto estudiantil es inminente.

⚽ Los duelos ante Coquimbo e Iquique serán los últimos de Álvarez en la U

Aunque desde Azul Azul se han encargado de recalcar que Álvarez tiene contrato vigente por todo el 2026 con U de Chile, lo cierto es que el panorama cada vez se pinta más lejano entre el estratega y el club estudiantil.

De hecho, así lo dio a entender el periodista Marco Escobar de Dsports, quien a través de su cuenta de X publicó un claro mensaje sobre cuáles serían los dos últimos partidos que dirigirá el trasandino con los azules.

“Coquimbo e Iquique serán los últimos partidos de Álvarez dirigiendo a la U“, fue la categórica publicación de Escobar en sus redes sociales, lo que va aclarando el fin de ciclo del entrenador en el club.

Álvarez no continuaría en la U para el 2026 según los últimos trascendidos/ © Photosport

😲 Ya asoma un candidato para suceder a Álvarez en la banca azul

Pero eso no es todo, puesto que en la información del citado periodista también se destapó el gran candidato que asoma como sucesor de Álvarez en la banca del Chuncho.

“Ojo con Francisco Paqui Meneghini en las próximas semanas”, indicó Escobar, dando a entender que el actual DT de O’Higgins podría ser la primera opción para ser quien tome el puesto ante la inminente salida de Gustavo Álvarez.

Hace un par de semanas se comenzó a hablar de la posibilidad de que Meneghini llegue a la U, aunque según algunos medios rancagüinos la intención del estratega de 37 años sería permanecer en el Capo de Provincia para el 2026. Sin embargo, estos últimos trascendidos pueden darle un giro a la historia y acercar a Paqui a lo que sería su primera experiencia dirigiendo a uno de los tres grandes del fútbol chileno.