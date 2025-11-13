U de Chile ya comenzó a trabajar en la conformación de su plantel para la temporada 2026, pero existe una paradoja incómoda: la institución está reestructurando su plantel sin tener claridad sobre la continuidad del DT Gustavo Álvarez.

El técnico argentino ha señalado que hará una evaluación de su futuro, pero nunca ha comunicado una decisión definitiva. Sin embargo, hay algunos movimientos que dan luces sobre el futuro del entrenador en la banca de la U.

🔵Los hechos que develan el futuro de Gustavo Álvarez en U de Chile

El periodista Cristián Caamaño detectó una realidad implícita en los movimientos azules.

Si Álvarez realmente estuviera considerando seriamente irse, ¿por qué la U estaría estructurando un plantel 2026 con su aparente aprobación? La respuesta que emerge del análisis de Caamaño es que Álvarez probablemente ya tomó una decisión sobre su continuidad, pero prefiere mantenerla reservada mientras trabaja en la construcción del equipo para el próximo año.

“Yo, analizando la restructuración del plantel, con las renovaciones y con los que no van a seguir, alguna decisión está tomando Álvarez“. Esta observación sugiere que aunque Álvarez diga que necesita “evaluar”, indicó el comentarista de Radio Agricultura.

“La palabra la tiene Álvarez, él va a decidir si sigue. Si la U quiere deshacerse debe pagar una indemnización. Es distinto si viene un club, eso tiene otro valor”, agregó Caamaño.

🦉 Las movidas que prepara la la U de Chile

La reestructuración de la U incluye la salida confirmada de sus tres principales referentes ofensivos:

Nicolás Guerra: Termina contrato directo con la U

Termina contrato directo con la U Rodrigo Contreras: Pertenece a Deportes Antofagasta, finaliza préstamo

Pertenece a Deportes Antofagasta, finaliza préstamo Lucas Di Yorio: Pertenece a Atlético Paraense, finaliza préstamo

Con esto en mente, la U también se mueve para sumar piezas y ya tiene jugadores en carpeta:

Maximiliano Gutiérrez: Lo dirigió Álvarez en Huachipato

Lo dirigió Álvarez en Huachipato Juan Martín Lucero: s una opción de mercado para la U

s una opción de mercado para la U Octavio Rivero: Es la obsesión de Álvarez para la ofensiva de U de Chile

Es la obsesión de Álvarez para la ofensiva de U de Chile Eduardo Vargas: Estuvo cerca de fichar a mitad de año por la U

El trabajo de la U para el próximo mercado de pases va bien encaminado y eso es producto del trabajo mancomunado de la dirigencia y Gustavo Álvarez, lo que abre la puerta a su continuidad en la U de Chile.