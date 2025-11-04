La gran campaña de O’Higgins en el Campeonato Nacional 2025 no solo los tiene mirando de cerca la clasificación a Copa Libertadores, sino que también puso el nombre de Francisco Meneghini otra vez en carpeta de los grandes. Esta vez, el DT argentino aparece en la órbita de Universidad de Chile, club que ya lo tentó a fines del 2023 pero terminó optando por Gustavo Álvarez.

Ahora, con los azules pensando en un posible cambio de mando para el próximo año, la teleserie del técnico vuelve a tomar forma. Meneghini, conocido por su estilo ordenado y su fuerte trabajo defensivo, es uno de los estrategas mejor valorados del torneo, y su nombre genera cada vez más ruido en el CDA.

🏟️ El futuro de Francisco Meneghini en O’Higgins

Pese a que suena como opción para la U, en Rancagua están tranquilos. Según información de Radio Rancagua, el propio Meneghini tendría decidido continuar al mando del Capo de Provincia para la temporada 2026, más allá del interés universitario.

🔵 La campaña de ensueño que lo puso en la mira

O’Higgins no solo fue el primer equipo en derrotar a la UC en el nuevo Claro Arena. Con Meneghini, el equipo acumula 13 triunfos, 8 empates y apenas 5 derrotas en 26 fechas del Campeonato Nacional. Una campaña que los tiene a solo un paso del Chile 2 para la Libertadores 2026. Un premio no menor para un proyecto que, poco a poco, se hace gigante en el fútbol chileno.

Y mientras en la U debaten internamente sus próximos pasos, en O’Higgins parecen tener claro que la historia todavía tiene capítulos por escribir bajo la mano de Paqui.

