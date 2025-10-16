La polémica salida de Joaquín Montecinos de O'Higgins sigue dando que hablar en Rancagua. El técnico del Capo de Provincia finalmente salió a aclarar cómo se dio la salida anticipada del delantero, que llevaba semanas fuera del radar celeste tras su frustrado intento de llegar a Colo Colo.​

En conferencia de prensa, Paqui Meneghini dejó en claro que la movida no fue un pedido de él: “Los dirigentes me informaron el lunes que avanzaban con una posible rescisión de contrato. La verdad es que me sorprendió porque yo no había solicitado eso y no lo esperaba”.​

⚽ Meneghini rompe el silencio: “Me sorprendió, pero no me opuse”

El DT explicó que Montecinos seguía entrenando con normalidad después del cierre del libro de pases, sin embargo, la dirigencia tomó cartas en el asunto. “Cuando me informaron de esa situación no me opuse. Me parecía lógico si ambas partes querían ir por ese lado, así que se dio todo bastante rápido y ya no es más parte del equipo”, sentenció Meneghini.​

La respuesta del técnico llega después de que el atacante apuntara contra él por exponer situaciones de camarín, asegurando que “hay códigos” y que su imagen “se manchó” por la forma en que se manejó todo.​​