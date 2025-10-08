Joaquín Montecinos fue uno de los grandes protagonistas del último mercado de pases en el fútbol chileno. El atacante estuvo cerca de arribar a Colo Colo, razón por la que le pidió al entrenador de O’Higgins, Francisco Meneghini, que no lo considerara en los primeros partidos de la segunda rueda.

El DT aceptó la solicitud, pero luego que el traspaso fracasara, lo marginó del equipo. “Tendrá que remar desde atrás. La prioridad la tienen los que han mostrado compromiso”, dijo en aquel entonces ‘Paqui’.

El quiebre fue tal, que Montecinos no ve acción en el Campeonato Nacional desde junio. Esto habría colmado su paciencia, por lo que evalúa tomar una drástica decisión.

😨 Joaquín Montecinos se hartó de O’Higgins

Si bien Joaquín Montecinos volvió a sumar minutos en O’Higgins en los amistosos que ha tenido el equipo debido al parón por el Mundial Sub 20, sigue teniendo un rol lejos del protagonismo.

Por ello, desde Rancagua advierten que podría terminar su vínculo con los celestes de manera anticipada.

“El representante de Joaquín Montecinos está en negociaciones con el club para una salida anticipada. Todo indica que en las próximas horas, Montecinos podría dejar O’Higgins”, reveló el periodista Nicolás Cortés.

🤔 ¿Dónde jugará Joaquín Montecinos?

El futuro de Joaquín Montecinos es toda una incógnita. El delantero chileno busca finalizar anticipadamente su contrato con O’Higgins para sumar minutos en otro equipo luego de estar marginado del equipo.

El atacante de 29 años aún tiene vínculo con el Xolos de Tijuana, por lo que podría regresar a México para ser una opción de cara a la próxima temporada.

🔗 Sigue la actualidad del fútbol chileno en Al Aire Libre.