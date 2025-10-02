La temporada 2025 suponía una gran oportunidad para Joaquín Montecinos de relanzar su carrera tras aterrizar con una lesión en O’Higgins a mediados del pasado año, y el panorama era alentador para el atacante ya que logró sumar una buena cantidad de minutos durante la primera rueda del presente Campeonato Nacional.

Sin embargo, el impulso que arrastraba el delantero de 29 años se vio perjudicado por una novela que el mismo protagonizó, un coqueteo con Colo Colo en el mercado de pases de invierno que terminó en una fallida negociación. A partir de aquello, el escenario para el ex Melipilla y Audax Italiano entró en una verdadera nebulosa.

😐 Montecinos vive un drama gigante: ¿Se queda sin club?

Hay que tener en cuenta que Montecinos se encuentra a préstamo en O’Higgins desde el Xolos de Tijuana, club dueño de su pase y donde termina contrato a fines de este 2025.

Eso sí, la situación actual del otrora seleccionado chileno en el Capo de Provincia no es para nada alentadora. La última vez que tuvo minutos fue en la Fecha 15 del Campeonato el pasado 22 de junio, pero a partir de ahí vino ese enredo con el fallido paso a Colo Colo y luego la drástica medida de parte del entrenador Francisco Meneghini de borrarlo de las convocatorias del conjunto rancagüino, esto a modo de “castigo” por su falta de compromiso con la institución.

Desde entonces Montecinos no ha visto ni un solo minuto en cancha y el elenco celeste tampoco lo han extrañado en una tremenda segunda rueda que los tiene como escoltas del liderato. Ahora, respecto al futuro del atacante el panorama no es para nada auspicioso, ya que su préstamo en O’Higgins culmina al término de este año al igual que su contrato con Tijuana, por lo que parece un hecho que quedará como agente libre, a la espera de que algún otro club se interese por sus servicios de cara al 2026.

Montecinos no juega desde junio pasado en O’Higgins/ © Photosport

📊 Los números de Joaquín Montecinos en O’Higgins