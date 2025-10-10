Luego de días marcados por rumores y tensiones internas, Joaquín Montecinos rompió el silencio y se despidió de O’Higgins con un extenso mensaje en sus redes sociales. El jugador, separado hace semanas del plantel por intentar salir rumbo a Colo Colo finalmente acordó una salida con los celestes y volverá de su cesión a México.

Luego de conocida su desvinculación, publicó un texto que mezcla agradecimientos, disculpas y un potente mensaje final: “No todo lo que brilla es oro”.

💬 ¿Qué dijo Joaquín Montecinos en su despedida de O’Higgins?

El extremo chileno confirmó su salida tras rescindir contrato por mutuo acuerdo, agradeciendo al club y a la familia Abumohor, excontroladores de la institución:

“Gracias @ohiggins_oficial por abrirme las puertas de su hermosa institución. Gracias también a la familia Abumohor por creer en mí — no tengo dudas de que, si hubiesen estado al mando, esto jamás habría ocurrido”, escribió Montecinos.

Con esa frase, el futbolista deslizó una crítica hacia el Grupo Caliente, actual dueño del club.

⚽ Una salida con disculpas y un mensaje al hincha celeste

En su publicación, Montecinos también pidió perdón a los fanáticos de O’Higgins: “Entiendo totalmente su enojo y les pido disculpas si en algún momento los pasé a llevar. A pesar de todo, me voy muy agradecido con ustedes”, comentó.

El jugador reconoció que esta es la primera vez en su carrera que sale anticipadamente de un equipo, y aseguró que mantiene la frente en alto: “Estoy convencido de que la vida siempre termina acomodando las piezas, sobre todo después de una tormenta”.

🧩 ¿Qué se sabe del futuro de Joaquín Montecinos?

Por ahora, el delantero volverá a quedar bajo contrato con Xolos de Tijuana, club dueño de su pase. Su futuro es incierto, aunque se espera que busque una nueva oportunidad en Chile o el extranjero en el próximo mercado de pases.

