Joaquín Montecinos y O’Higgins terminaron oficialmente su vínculo, cerrando una historia que se había quebrado hace semanas. El atacante quedó marginado del plantel de Francisco Meneghini tras presionar para llegar a Colo Colo, pero el traspaso no se concretó.

Lo que parecía un salto deportivo terminó siendo su peor jugada, dejando al delantero sin club y sin apoyo de los hinchas celestes.

🔰 Informamos que de mutuo acuerdo entre las partes involucradas, se ha decidido rescindir contrato de manera anticipada con el jugador de nuestro plantel profesional, Joaquín Montecinos.



Deseamos mucho éxito a Joaquín en sus desafíos profesionales futuros ¡Éxito en todo lo que… pic.twitter.com/tu8RT8dgan — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) October 10, 2025

⚽ ¿Por qué Joaquín Montecinos se fue de O’Higgins?

El conflicto comenzó cuando Colo Colo mostró interés en fichar al extremo. Montecinos, seducido por la opción de jugar en el Cacique, pidió no ser citado para el duelo ante U La Calera. Si lo hacía, no podría ser transferido según el reglamento.

El DT Francisco Meneghini explicó en su momento que accedió al pedido: “Accedí inmediatamente a no considerarlo. Un jugador que hace ese planteo claramente no tiene el foco en el partido”, declaró el técnico.

Tras esa decisión, el jugador fue separado del grupo principal y entrenó de manera diferenciada hasta el cierre del libro de pases.

💬 Reacción de O’Higgins y de los hinchas celestes

El club de Rancagua emitió un comunicado confirmando la rescisión del contrato: “Informamos que, de mutuo acuerdo entre las partes involucradas, se ha decidido rescindir contrato de manera anticipada con el jugador Joaquín Montecinos”, expresaron.

La relación entre el jugador y la hinchada ya estaba rota. Muchos fanáticos lo acusaron de “darle la espalda” al equipo por una ilusión que nunca se concretó. Montecinos, que estaba a préstamo desde Xolos de Tijuana, deberá ahora definir su futuro con el club mexicano dueño de su pase.

🔍 El futuro incierto de Joaquín Montecinos

Con 28 años y un paso irregular por México y Chile, Montecinos busca recomponer su carrera. Por ahora, no hay negociaciones confirmadas, pero en el entorno del jugador confían en que Colo Colo o algún club de Primera División podría reactivar el interés a fin de año.

