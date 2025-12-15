U de Chile vuelve a hacer noticia en este cierre de año, y no por refuerzos, sino por una venta que comienza a dejar frutos. Emmanuel Ojeda, quien partió a préstamo al fútbol argentino en enero, tiene todo listo para cerrar una etapa en su carrera y dejar ingresos a la institución laica.

En su paso por Huracán, el volante argentino encontró regularidad y protagonismo, situación que provocó una determinación que ya fue notificada a Azul Azul y que sólo espera la confirmación en redes sociales.

🔥 El rendimiento de Emannuel Ojeda que convenció a Huracán

Huracán quedó conforme. Así lo indican desde Radio ADN, que aseguró que el club argentino activará la opción de compra por Emmanuel Ojeda tras una temporada sólida. El exvolante azul disputó más de 30 partidos, ganándose la titularidad y la confianza del cuerpo técnico.

La decisión de U de Chile de ceder al jugador por no estar en los planes de Gustavo Álvarez terminó beneficiando a ambas partes: Huracán encontró un pilar en su mediocampo, y la U ahora recibirá un pago inesperado por el 100% del pase del volante.

💰 Cuánto dinero ingresará a la U por el traspaso

El monto pactado por la opción de compra bordea los 700 mil dólares, una cifra que no pasa desapercibida considerando el contexto financiero del club. La transacción se hará efectiva antes de finalizar el año, permitiendo a Universidad de Chile cerrar el capítulo Ojeda con un ingreso limpio y directo. Que será de directo apoyo, en teoría, a la conformación del plantel de la próxima temporada.

🏆 El paso de Ojeda por U de Chile y su único título

Emmanuel Ojeda llegó a la U en 2022, y aunque su rendimiento fue irregular, tuvo momentos destacados. Su mayor logro fue ser parte del plantel que ganó la Copa Chile 2024, antes de partir al extranjero. Con este cierre, Ojeda suma una experiencia internacional, mientras que el Romántico Viajero puede pensar en cómo invertir los recursos recién adquiridos en refuerzos para el 2026.