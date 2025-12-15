La teleserie del mercado de pases de invierno volvió a encenderse. Eduardo Vargas no seguirá en Audax Italiano y la opción de vestir nuevamente la camiseta de la U de Chile se alza con fuerza. El bicampeón de América dejará La Florida de común acuerdo tras activar una cláusula en su contrato que vence el 31 de diciembre.​

Y es que todas las señales apuntan a que Turboman haría lo mismo que Marcelo Díaz, y después de un breve paso por Audax llegaría a la U con exigencias más acordes al fútbol chileno y con un sueldo dentro del presupuesto universitario.

Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, fue directo al analizar la situación y apunta a un retorno inminente.

🔵 Eduardo Vargas vuelve a estar cerca de la U de Chile

El periodista y comentarista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño, indicó: “creo que este era el paso que estaba esperando a la U. Siempre va a estar la opción”. Caamaño también reconoció el riesgo de sumar otro veterano al camarín. “Es juntar más veteranos y ahí toman el control del camarín Vargas, Díaz y Aránguiz“, advirtió Caamaño en referencia al posible poder que concentrarían los históricos.​

Sin embargo, el comunicador fue pragmático en su análisis: “Yo prefiero llevarlo conocido en el ataque que otro por conocer. Lo traigo. Si no tienes plata para ir a buscar un delantero y lo tienes ahí por la misma plata que a otro extranjero, lo traigo”.

💔 ¿Por qué Eduardo Vargas no llegó a la U de Chile en julio?

La historia entre Vargas y la U tiene heridas abiertas. A mitad de 2025, Gustavo Álvarez solicitó expresamente su fichaje, pero las negociaciones fracasaron por temas económicos. La directiva no estaba convencida y la oferta no estuvo a la altura de las expectativas del delantero.​

Vargas fue explícito en su molestia contra Michael Clark, asegurando que “sintió que el club no hizo el esfuerzo necesario”. Ese quiebre aún necesita sanarse si ambas partes pretenden sentarse nuevamente a la mesa.​

⚽ ¿Por qué Vargas deja Audax Italiano?

El club decidió no considerar al delantero dentro del proyecto deportivo 2026. Según confirmó el medio partidario Tanoticias, Vargas no será parte del plantel que jugará la Copa Sudamericana. El contrato de Vargas expiraba originalmente en diciembre de 2026, pero activó una cláusula de salida anticipada.​

Los números de Turboman en el segundo semestre fueron discretos: 5 goles y 2 asistencias en 15 partidos. Pese a ello, su aporte fue valioso para que Audax terminara quinto y clasificara a la Sudamericana.​