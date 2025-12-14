Hay decisiones que no necesitan conferencia de prensa para generar impacto. Eduardo Vargas tomó una en silencio, pero bastó para que su nombre volviera a instalarse con fuerza en el centro del debate del fútbol chileno.

El delantero, uno de los últimos grandes símbolos de la generación dorada, cerró el año con sensaciones encontradas: rendimiento al alza, protagonismo en partidos grandes y una presencia que volvió a pesar en cancha. Sin embargo, lejos de todo lo que implica el fin de temporada, el foco empezó a trasladarse hacia su futuro inmediato.

⚽ Terremoto en el mercado: Vargas mueve fichas y altera el tablero

Según información del medio partidario Tanoticiascl, Audax Italiano optó por no considerar al delantero dentro del proyecto para la temporada 2026, por lo que el jugador quedará en libertad de acción.

No es solo una salida. Es una señal. Vargas sigue vigente, viene de cerrar el año con goles y cada vez que su nombre suena en el mercado, inmediatamente se vincula con la Universidad de Chile que es el club de sus amores.

🔵 El ruido azul que vuelve y un escenario sin resolver

Pese a que los hinchas comienzan a ilusionarse con el regreso de Turboman a vestir la camiseta del Romántico Viajero, según información de En Cancha, el tema no está resuelto al interior del directorio azul. Existen posturas distintas y el análisis va más allá del romanticismo: forma física, contexto deportivo y planificación pesan en una decisión que no se tomará a la rápida.

Mientras tanto, Vargas tampoco esconde su vínculo emocional. Un gesto, una celebración y un recuerdo bastan para que el hincha vuelva a ilusionarse. No hay anuncios, no hay plazos, pero sí un escenario completamente abierto.