Audax Italiano se convirtió en otro de los equipos en asegurar su clasificación para la próxima Copa Sudamericana, esto luego de vencer a Ñublense en un triunfo que tuvo como artífice a Eduardo Vargas, quien luego de instalar a los Tanos en el certamen continental se refirió a cuáles pretende que sean sus próximos pasos y si estos estarán junto al conjunto de La Florida.

Edu Vargas aterrizó en julio pasado en Audax Italiano desde Nacional de Uruguay en un contrato hasta fines de este 2025, por lo que a falta de solo un fecha para que finalice el campeonato entró la interrogante de qué sucederá con el futuro de Turboman, siempre con la presencia de U de Chile dando vueltas por un posible regreso al club.

🗣️ Vargas aclara el panorama en Audax y qué le espera para el 2026

Estando cerca también del final de su contrato con Audax, luego del triunfo sobre Ñublense Turboman fue consultado por qué ocurrirá para el próximo año y si su intención es buscar nuevos rumbos o permanecer en el conjunto de colonia, sobre todo considerando que tendrán participación internacional con el paso a la Sudamericana.

En diálogo con la transmisión oficial de TNT Sports, el bicampeón de América con Chile manifestó que: “Todavía tengo contrato acá. La verdad es que estoy agradecido de Audax que me abrió las puertas”.

“Me han tratado muy bien todos y vamos a ver qué pasa”, remarcó sobre el panorama que le espera apenas termine este año con los itálicos.

Eduardo Vargas mantiene en misterio su futuro en Audax/ © Photosport

📊 Los números de Eduardo Vargas en Audax Italiano