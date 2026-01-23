Mientras Colo Colo sigue afinando piezas para la temporada 2026, una noticia que parecía un rumor tomó fuerza tras una movida clave en el mercado de pases: Audax Italiano anunció la incorporación de un nuevo arquero, lo que en los pasillos del fútbol chileno ya se interpreta como la señal definitiva para la partida de Tomás Ahumada rumbo al Estadio Monumental.

Aunque desde Macul aún no lo hacen oficial, este gesto desde La Florida alimenta la teoría que el portero de 24 años, seguido por Daniel Morón y pedido por Fernando Ortiz, será nuevo refuerzo albo. Un fichaje silencioso que podría cambiar el panorama en el arco de Colo Colo y poner en duda la continuidad de Fernando de Paul como titular.

🧤 Colo Colo ya tendría arquero: el movimiento que lo confirma

Audax Italiano anunció la llegada del joven Pedro Garrido, ex Universidad de Chile y seleccionado juvenil chileno, lo que en la práctica libera espacio en su plantilla para la salida de Tomás Ahumada. El guardameta de 22 años, de 1,88 metros, se suma a los itálicos y completa un trío de arqueros junto a Cristóbal Piña (18 años) y Martín Ballesteros, quien llegó libre desde Colo Colo.

Este fichaje no es menor: con tres arqueros en su plantel, Audax da luz verde a la partida de Ahumada, quien era titular en el último campeonato. La publicación oficial del club en X no menciona a Tomás, pero en el fútbol, estos movimientos hablan por sí solos.

Y Colo Colo, que ya había manifestado interés, ahora tiene el camino despejado para cerrar al portero.

¡BENVENUTO, PEDRO! 🧤



Pedro Garrido, guardameta de 22 años y 1,88 metros de estatura, se une a nuestra institución proveniente de la Universidad de Chile.



Con un destacado recorrido en las selecciones juveniles de nuestro país, Pedro llega como uno de los grandes talentos bajo… pic.twitter.com/1d1noa7qSE — Audax Italiano (@audaxitaliano) January 24, 2026

🔄 ¿Cambio de roles en Colo Colo? De Paul en la mira

Fernando de Paul comenzó la temporada como titular en los amistosos, pero sus actuaciones han generado debate entre hinchas y cuerpo técnico. Fernando Ortiz fue claro: si llegaba un arquero que sumara competencia, lo verían con buenos ojos. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, también confirmó que había una solicitud en esa línea.

La inminente llegada de Ahumada responde directamente a esa petición. Su buen nivel en Audax y la experiencia en Primera lo posicionan como una amenaza directa al puesto de De Paul. Con esta movida, Colo Colo no sólo suma a un arquero, sino que reaviva una lucha clave para el once inicial del Campeonato Nacional.