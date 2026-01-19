Colo Colo está preparando la temporada 2026 con una duda bastante incómoda: el arco quedó expuesto. La salida de Brayan Cortés a Argentina no obligó a la dirigencia a buscar a su reemplazo e incluso aseguraron que se quedarían con Fernando de Paul y Eduardo Villanueva.

En ese contexto, el último amistoso internacional volvió a encender la alerta. No por el resultado, sino por el mensaje. Desde la banca se transmitió una idea clara: el plantel necesita otra pieza en un puesto clave. Hoy Tuto De Paul es el nombre fijo, pero la estructura deportiva apunta a sumar experiencia y presión competitiva real.

🧤 Arquero Colo Colo: dos perfiles, una decisión estratégica

La carpeta que revisa Blanco y Negro tiene dos nombres subrayados y con recorridos muy distintos. Por un lado, un arquero formado en Macul y con experiencia en el fútbol chileno. Por el otro, un guardameta que compite en Europa y que asoma como una apuesta de jerarquía inmediata.

Ignacio González aparece como una alternativa conocida y funcional. Su regularidad en el torneo nacional, sumada a su condición de jugador formado en los pastos del Monumental, lo convierten en una opción administrativamente conveniente.

El segundo nombre reaparece en las oficinas de la concesionaria: Matías Dituro. El exportero de la U Católica, actualmente en el fútbol español, representa un salto distinto: experiencia internacional, roce competitivo y liderazgo desde el fondo. Su situación contractual, eso sí, obliga a evaluar tiempos y costos. Colo Colo no se ha movido rápido en el mercado, pero sí lo ha hecho con cautela y quieren seguir por esa senda si escogen al ex Deportes Antofagasta.

⚖️ Blanco y Negro mide tiempos y costos

Por ahora no hay gestiones formales, pero el tema ya está instalado en la mesa directiva. La idea es clara: reforzar sin hipotecar el equilibrio del plantel ni cerrar puertas para otros movimientos.

El arco, eso sí, dejó de ser un asunto secundario.