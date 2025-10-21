La tarde del domingo en el Estadio Sausalito se terminó convirtiendo en una jornada para el olvido. Mientras Everton caía por 3-0 ante Universidad Católica, un grupo de hinchas locales invadieron la cancha y desataron un bochornoso espectáculo. Mientras esto ocurría, Ignacio González estaba siendo atendido por el cuerpo médico tras un choque con Fernando Zampedri.

La preocupación por el estado del formado en Colo Colo comenzó a crecer. Y es que las consecuencias fueron más grave de las esperado según el parte médico que entregó el cuadro viñamarino.

⚽ Drama en el Sausalito tras el choque con Zampedri

Everton informó que Nacho González sufrió una conmoción cerebral con compromiso de conciencia. Fue trasladado a una clínica de la Ciudad Jardín donde confirmaron “una serie de fracturas de macizo facial, sin compromiso cerebral ni neurológico”. El portero pasó la noche hospitalizado, pero las evaluaciones médicas fueron positivas y se espera que le den el alta este martes.

Un diagnóstico que entrega un poco de tranquilidad, pero que a la vez enciende la alerta por lo que ocurrió tras el choque. Mientras González fue rápidamente atendido por el cuerpo médico de Everton, justo se dio la invasión a la cancha y el golero fue encarado por un hincha. Una situación que afortunadamente no pasó a mayores, pero que en el momento suena demasiado surrealista, sin embargo, ocurrió.

🏥 La recuperación de Nacho González y lo que viene

Desde el club fueron claros: todos los jugadores, cuerpo técnico y staff están en óptimas condiciones, sin haber recibido agresiones directas. González, por su parte, agradeció los mensajes de apoyo a través de Instagram. “Estoy sin teléfono, en reposo. Volveremos más fuertes”, escribió.

Ahora la duda es cuánto tiempo estará fuera y lo más probable es que se pierda el encuentro con Palestino de este viernes 24 de octubre. Los Ruleteros, a un punto del descenso, no pueden darse el lujo de perder más piezas en esta recta final dramática, donde además deberán visitar a los árabes que siguen en la lucha de las cupos a torneos internacionales. ​