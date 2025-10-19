Cuando todo parecía que el duelo entre Everton y U Católica se iba a desarrollar con tranquilidad, pese a los reclamos previos de los de San Carlos de Apoquindo por el horario de ingreso de sus hinchas, el partido terminó con una lamentable imagen que ya se hace recurrente en nuestro fútbol.

El encuentro tuvo que ser suspendido en los minutos finales por la violenta invasión de hinchas locales a la cancha. Cuando el marcador estaba en 0-3 en favor de los cruzados, los barristas del equipo Oro y Cielo ingresaron a la cancha agrediendo a guardias y encarando a los jugadores.

📸 Imágenes de la invasión de hinchas

Acá te dejamos algunas imágenes de la reprochable actitud de los hinchas de Everton.

Las imágenes pertenecen a los fotógrafos Sebastián Cisternas y Raúl Zamora de ©Photosport.