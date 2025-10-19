U Católica se quedó con el triunfo y tres puntos vitales este domingo al propinarle un 3-0 categórico a Everton en la Fecha 24 del Campeonato Nacional, encuentro que lamentablemente se vio empañado en el final por un bochornoso momento protagonizado por los hinchas del elenco ruletero, quienes invadieron la cancha del estadio Sausalito y se enfrascaron en una pelea con la seguridad que obligó a suspender el compromiso.

El partido iba llegando a su fin cuando en el tiempo de adición una porción de barristas del equipo viñamarino sobrepasaron las medidas de seguridad y entraron a la cancha para generar desórdenes, apretar a sus jugadores y yéndose a las manos con guardias ahí presentes, situación que duró unos minutos y forzó a que el árbitro Manuel Vergara a dar por suspendido el cotejo, llevándose a camarines a ambos elencos.

Los mal llamados hinchas haciéndolo otra vez. "Barristas" de #Everton ingresaron a la cancha a cargar contra los jugadores. Momento complejo en #Sausalito

😐 Los tontitos de siempre arruinaron el final del pleito entre la UC y Everton

Ya con el marcador inclinado claramente a favor de la UC por un “hat trick” de Fernando Zampedri el partido se cerraba con un dominio claro de la visita y los “olé” comenzaron a escucharse en las tribunas, algo que enardeció los ánimos de la hinchada del oro y cielo.

Así, en el último minuto de los seis de adición que otorgó el juez Manuel Vergara un grupo de mal llamados hincha de Everton encapuchados hicieron ingreso al terreno de juego para amedrentar a los jugadores de su propio equipo en una especie de apriete en directo, haciendo intervenir a la seguridad del recinto.

A su vez, el plantel de la UC decidió hacerse a un lado para resguardar su seguridad y tras unos minutos de la caótica situación Manuel Vergara optó por suspender y dar por terminado el compromiso, que en lo futbolístico devuelve a los cruzados al segundo puesto con 45 puntos y enreda a los de la Quinta Región en el decimosegundo lugar con 22 unidades.

▪️¿Qué sanciones puede recibir Everton por la invasión de sus hinchas?

Con el resultado pasando un tanto a segundo plano entra la duda sobre la rigurosidad del castigo que seguramente caerá sobre Everton de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

El precedente está por ejemplo en lo ocurrido con Iquique a inicios de este 2025, cuando también por una invasión de hinchas el Tribunal le dio un castigo de tres partidos consecutivos sin público local, algo que podría repetirse con los ruleteros tras este vergonzoso episodio.