Fernando Zampedri llegó en 2020 a U Católica y desde entonces se convirtió en un ídolo del club: el Toro es el goleador histórico de Los Cruzados y es el actual pentagoleador del fútbol chileno.

Así las cosas, hay varios técnicos que han pasado por la UC en su período, pero Zampedri tiene su elegido como favorito.

✅ El DT favorito de Fernando Zampedri en U Católica

En una entrevista conjunta de Puma y Minuto 90 en el programa Reino Fútbol, Fernando Zampedri señaló: “El mejor equipo ha sido el de Holan el primer año. Jugábamos muy bien, fuimos superiores y muy constantes”.

Junto con esto, se refirió a los malos momentos en los últimos años: “Tuvimos momentos malos. el no tener estadio nos complicó muchísimo (…) sin embargo en lo personal, me seguí manteniendo en buen nivel, nunca dejé de pensar en que tenía que conseguir los objetivos y uno de esos es ser el mejor en mi puesto y salir goleador”.

