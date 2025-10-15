Fernando Zampedri es uno de los jugadores que termina contrato con U Católica al finalizar esta temporada 2025, por lo que ya hay negociaciones en marcha por una renovación del máximo goleador histórico del club estudiantil de cara al próximo año.

A la par de trabajar por la continuidad del Toro, en la UC se encuentran en la lucha por asegurar un boleto a la próxima Copa Libertadores, panorama que justamente genera opiniones sobre el futuro del veterano atacante en la escuadra de la precordillera, y fue un campeón con esta camiseta quien sorprendió con su postura al respecto.

⚽ Rafael Olarra no se convence por una continuidad de Zampedri en U Católica

A pesar de tener numerosos títulos con U Católica y ser el pentagoleador del Campeonato Nacional con el club, un campeón con los cruzados como Rafael Olarra no se convence por alargar la estadía del artillero en caso que se logre la clasificación a la Libertadores o Copa Sudamericana del 2026.

En el programa ESPN FShow, Olarra apuntó en su rol de panelista que: “Me parece a mí que, por una cuestión futbolística, de ‘intercionalidad’, me parece que tendría que llegar otro 9 y él (Zampedri) salir”.

“Internacionalmente es otro ritmo, te encuentras con otro tipo de centrales al frente. Yo no cuestiono su capacidad goleadora, sino que la performance internacional que se le puede venir a Universidad Católica”, agregó el otrora zaguero, tratando de aclarar su postura ante el debate que generó en el panel su apreciación.

