U Católica vive un momento clave en el Campeonato Nacional, donde cada partido puede acercarlos a los torneos internacionales. Pero en paralelo, el club ya piensa en la temporada 2026 y en el futuro de su máximo referente: Fernando Zampedri, actual goleador del torneo con 11 tantos.

La renovación del Toro parecía encaminada, pero las negociaciones se habrían complicado.

ÉL. ¡Quién más que tú, goleador! ⚪️🔵



Fernando Zampedri, el goleador que anota el primer gol en nuestro Claro Arena 🏟✨️ pic.twitter.com/WRt2AuWrfl — Universidad Católica (@Cruzados) August 24, 2025

🤔 ¿Cómo van las negociaciones de Fernando Zampedri con la UC?

Según Punto Cruzado, el comunicador Bruno Sampieri reveló que la dirigencia cruzada presentó una oferta formal para extender el vínculo del delantero. Sin embargo, Zampedri no respondió de inmediato.

El motivo estaría en la llegada de Daniel Garnero como nuevo DT, ya que el atacante busca conocer su rol en el proyecto deportivo antes de tomar una decisión. Desde su entorno recalcan que no está esperando ofertas externas, sino que quiere evaluar qué objetivos tendrá la UC en la próxima temporada.

⚽ ¿Por qué la renovación se complicó en Universidad Católica?

La propuesta inicial se entregó antes del arribo de Garnero, lo que abrió un compás de espera en las conversaciones. No obstante, todo apunta a que las negociaciones podrían retomarse en breve y que existen altas probabilidades de llegar a un acuerdo.

Incluso, desde el medio citado señalan que una falta de entendimiento no implicaría necesariamente una salida del delantero, pues ambas partes valoran el vínculo construido en estos años.

En paralelo, la UC ya analiza refuerzos y, según Sampieri, uno de los nombres que suena es el goleador de Cobresal, Diego Coelho, como alternativa en ofensiva.

𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: ¡𝐄𝐋 𝐓𝐎𝐑𝐎 𝐑𝐄𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀 𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐔𝐂! 📝✅



Anunciamos la renovación de Fernando Zampedri junto a #LosCruzados hasta diciembre del 2025 🤝⚪🔵



Vamos por más Capitán ✊, ¡y seguir haciendo historia con La Franja! ⚪🔵 pic.twitter.com/LyguzLqKrC — Universidad Católica (@Cruzados) October 6, 2023

📈 El significado de Zampedri para Universidad Católica

Con 11 goles en la presente temporada, Zampedri no sólo es el máximo artillero del torneo, sino también una de las figuras más relevantes de la UC en la última década.

Su continuidad es vista como un eje estratégico para el futuro del club, tanto en el plano local como internacional. Por eso, en San Carlos saben que asegurar su permanencia será clave para enfrentar los próximos desafíos.

