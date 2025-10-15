Fernando Zampedri es ídolo y capitán de U Católica. Es por eso que sorprende que no le hayan renovado su contrato para continuar, toda vez que su rendimiento sigue siendo muy alto, con 13 goles y 3 asistencias en 25 partidos en esta temporada.

Sobre este tema se refirió el Toro, quien llegó en 2020 al club y ya es el goleador histórico del club.

🐂 Zampedri habló fuerte y claro sobre su renovación en U Católica

En una entrevista colaborativa de Puma y Minuto 90 en el programa Reino Fútbol, Fernando Zampedri señaló: “Hoy mi contrato es hasta diciembre, pero no creo que haya problema para continuar”, añadiendo que quiere retirarse en U Católica: “Ojalá que sí. Ojalá que me pueda retirar acá. que me pueda despedir de la gente vistiendo la camiseta de Católica. yo creo que no va a haber problema para eso”.

“En cada mercado he tenido varias propuestas para irme y siempre la hemos rechazado por el cariño que nosotros tenemos acá, y eso no lo vamos a conseguir en ningún lado. Eso es difícil de conseguir”, añadió.

“Eso no se genera con plata, lo genera uno mismo con la gente, con el día a día, con el trabajo, con el esfuerzo, y acá lo conseguimos de una forma increíble. Perder eso era un montó”, sentenció.

