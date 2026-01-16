¿Se acuerdan de Sergio Santos? El delantero brasileño que brilló en Audax Italiano entre 2015 y 2018 volvió a Chile para darse una nueva oportunidad en nuestro fútbol.

El ariete es recordado por su gran historia de esfuerzo al venirse a nuestro país muy joven en busca de una opción en el fútbol, además de su gran rendimiento en los Tanos, aunque tiene una “mancha”, ya que se fue de forma repentina del club cuando había muchas expectativas sobre lo que iba a seguir dándole.

🔁 El regreso de Sergio Santos a Chile

Pues ahora volvió a repetir la historia: Sergio Santos se quedó sin club y regresó a Chile a entrenar con el equipo del Sifup a la espera de una oferta antes de que cierre el mercado de pases del fútbol chileno.

El brasileño es representando por Fernando Felicevich, quien busca reubicarlo en algún elenco que busque un delantero rápido y con buena definición, características que nos maravillaron hace menos de 10 años.

Hace un tiempo el jugador estuvo en la carpeta de Colo Colo, pero finalmente su arribo o se concretó, ya que en Macul prefirieron fichar a Javier Correa, jugador que hasta el día de hoy está en la institución.

📊 Los números de Sergio Santos en Audax Italiano

Sergio Santos jugó 82 partidos en Audax Italiano, anotando 23 goles y dando 9 asistencias. Nueve de esas anotaciones fueron en su último año en el club: el 2018, en el que guió a su equipo a la final de la Copa Chile, la que perdió con Palestino.

Se venían los mejores años de Santos en el fútbol chileno, pero terminó yéndose en confusas circunstancias, cuando además el club buscaba una venta a Necaxa de México. El jugador terminó en la MLS y no pudo triunfar.

Pasos por Philadelphia Union, FC Cincinnati y Houston Dynamo que no fueron exitosos, terminaron frenando una carrera que iba en total ascenso.

¿Podrá jugar nuevamente en Chile? Está claro que en Audax Italiano, no, y habrá que ver si hay algún elenco criollo que quiera nuevamente ver en nuestras canchas a Sergio Santos.