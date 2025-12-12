U de Chile comienza a armar su plantel para 2026: los Azules piensan en refuerzos, pero también en las salidas. De hecho, este viernes oficializó la despedida de su primer jugador de cara a la próxima temporada, decisión claramente institucional, ya que por ahora no tiene un técnico que defina sus necesidades en el equipo.

Los Azules se desprendieron de un jugador que estuvo 4 años en el club, pero que lamentablemente para él no pudo dejar huella en la escuadra universitaria, pese a que estuvo bajo la tutela de varios entrenadores, el último de ellos Gustavo Álvarez.

❌ U de Chile dejó ir a su primer futbolista tras su irregular temporada

La misma U de Chile lo dio a conocer en un comunicado oficial: “Con Ignacio Tapia terminamos nuestro vínculo profesional tras completar su contrato junto a nuestro Club. El defensor se mantuvo en nuestra institución por cuatro temporadas entre 2022 y 2025, disputó 64 partidos y marcó un gol. Tiempo en el que formó parte de los planteles campeones de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025″.

“Agradecemos la entrega, profesionalismo y compromiso demostrado por Ignacio durante el tiempo que vistió la camiseta del Romántico Viajero. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros deportivos y personales, añadió.

🧐 Quién más puede irse en U de Chile

Se espera que en las próximas horas se oficialicen más partidas en U de Chile, partiendo por el DT Gustavo Álvarez, quien sigue vinculado al club, pero ya está fuera de palabra.

También se visualiza el adiós de los delanteros Rodrigo “Tucu” Contreras, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra, el arquero Cristopher Toselli y Lucas Assadi, pero éste último ante un posible interés desde el exterior.

📋 Los jugadores que pueden llegar en U de Chile

Suenan en U de Chile: Eduardo Vargas, Nahuel Barrios y Lucas Romero, aunque nada es formal mientras no llegue un DT. Los Azules buscan dos delanteros, un extremo (preferentemente derecho), un volante central y un arquero.

Para el puesto de entrenador las principales opciones son: el portugués Renato Paiva y el argentino Ariel Holan, con pasado en el fútbol chileno en U Católica.