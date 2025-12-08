Tras cerrar la temporada con la clasificación a la próxima Copa Sudamericana, en la Universidad de Chile ya proyectan lo que será el 2026. Aún con la incertidumbre de quién comandará al equipo en la dirección técnica, los azules ya trabajan en la conformación del plantel para la próxima temporada.

La directiva del conjunto laico ya ha tomado algunas decisiones de cara al próximo año, como la no renovación de Lucas Di Yorio, quien finaliza su préstamo en diciembre.

Sin embargo, el goleador no será el único que dejará el Centro Deportivo Azul e incluso una de las principales estrellas del equipo podría partir, puesto que la dirigencia está dispuesta a escuchar ofertas si aparecen equipos interesados.

🔵 U de Chile espera ofertas por una de sus figuras

Hablamos de Lucas Assadi, una de las principales figuras de Universidad de Chile en la temporada, sobre todo en la segunda parte del año, donde fue gravitante en la Copa Sudamericana.

De acuerdo a la información entregada por el periodista José Tomás Fernández en su canal de Youtube, desde Azul Azul son conscientes que pueden llegar ofrecimientos por el jugador de 21 años. “Algo que supe el otro día y que no tiene que ver con refuerzos, sino que con todo lo contrario, es que al CDA en los próximos días debiese llegar una oferta por Lucas Assadi”, dijo el comunicador.

“En la U, inicialmente no está la idea de venderlo, pero si llega un club que ofrece, no sé, seis o siete millones de dólares no habría mucho que discutir. No me dijeron monto, no me hablaron de qué club”, agregó.

Sin embargo, detalló que en la concesionaria esperarán por un ofrecimiento que esté a la altura. “Solamente me dijeron que en el CDA están aguardando para que la agencia que representa a Lucas Assadi llegue con una oferta desde el extranjero. Vamos a ver si termina siendo así. Si la oferta es baja, la U la va a rechazar”, concluyó.

⚽ Los números de Lucas Assadi en la U de Chile el 2025

Lucas Assadi fue de menos a más esta temporada en la U de Chile. Si bien estuvo incluso sin ser considerado por Gustavo Álvarez, a punta de goles y asistencias se ganó un lugar y se convirtió en uno de los inamovibles del equipo.

A lo largo del 2025, el diez azul jugó un total de 30 partidos, anotó 11 goles y aportó con 6 asistencias.

Donde más destacó fue en la Copa Sudamericana, donde en 7 compromisos marcó 5 tantos. Sin embargo, la lesión que sufrió en el Clásico Universitario lo sacó de la semifinal de vuelta ante Lanús y lo obligó a poner fin anticipadamente a su campaña.

