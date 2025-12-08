Universidad de Chile no cerró el 2025 como esperaba. Los azules, que se ilusionaron durante grandes pasajes de la temporada, se quedaron con las manos vacías a nivel internacional y en el plano local se debieron conformar con la clasificación a la Copa Sudamericana.

Esta situación generó inquietud en el Centro Deportivo Azul, puesto que el objetivo a inicios del año era quedarse con el título del Campeonato Nacional, algo que no se cumplió, y por si fuera poco, el equipo ni siquiera terminó entre los tres mejores.

Por ello, en Azul Azul comenzaron los balances de la temporada y se analizará la continuidad de algunos jugadores. Uno de ellos ya conoció su futuro y no continuará en el club pese al aceptable desempeño que mostró en la campaña de la U.

😮 U de Chile no comprará a Lucas Di Yorio

Se trata de Lucas Di Yorio, goleador de la U en el torneo. El atacante se encuentra cedido desde Atlético Paranaense y tiene una opción de compra, la cual finalmente no ejecutarán los universitarios.

Según informó RedGol, dicha opción es por 1,5 millones de dólares, cifra que la directiva azul consideró muy elevada, por lo que decidieron no hacer uso de ella, por lo que el ariete dejará la institución.

A lo largo de la temporada, Di Yorio disputó un total de 42 partidos y marcó 14 goles. Sin embargo, estos números no terminaron de convencer a la dirigencia, por lo que deberá volver a Brasil.

🔵 U de Chile deberá reforzar la delantera

Ahora la Universidad de Chile deberá buscar nombres para reforzar el ataque, puesto que Lucas Di Yorio no será el único delantero que deje el club.

Al atacante trasandino se sumaría Rodrigo Contreras, quien también se encuentra a préstamo, pero la dirigencia tampoco piensa ejecutar la opción de compra para quedarse con él.

Nicolás Guerra, por su parte, termina contrato con la U de Chile a fin de año y todo indica que no continuará. Si bien hubo algunas negociaciones con el club para extender el vínculo , la intención del jugador es partir al extranjero, por lo que esperará alguna oferta en el próximo mercado de pases.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al día con las novedades de la U de Chile.