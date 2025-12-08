Pese a dar batalla, la U de Chile no consiguió la clasificación a la Copa Libertadores y deberá conformarse con la Copa Sudamericana 2026, para lo que debe conformar un equipo competitivo y reemplazar lo más rápido posible al DT Gustavo Álvarez.

La última semana aparecieron muchos candidatos, casi todos argentinos, de perfiles muy distintos, pero con curriculums poco cuestionables.

El último nombre en la mesa, según informó radio Cooperativa, es el de Eduardo Berizzo, conocidísimo en el fútbol chileno por ser, primero, ayudante de Bielsa en la selección Chilena, Campeón con O’Higgins de Rancagua y entrenador de La Roja.

Seguramente, de todos los candidatos a nuevo DT de la U, es el que ha tenido una carrera más interesante, pero ha ganado muy poco.

📊Los discretos números de Berizzo

La carrera en solitario de Berizzo inició en Estudiantes de La Plata, donde tuvo un pésimo cometido, siendo despedido antes de terminar la liga argentina.

De ahí saltó a O’Higgins de Rancagua, donde estuvo dos temporadas y dónde ganó sus únicos 2 títulos como entrenador: Apertura 2013 y Supercopa 2014.

Después el Toto firmó por el Celta de Vigo y fue protagonista de LaLiga, aunque es lugares secundarios. Lo más relevante en su paso por el Celta fue la semifinal de Europa League en 2017, donde fue eliminado por el Manchester United. En la temporada siguiente, el argentino no le encontró la vuelta y finalizó en el lugar 13 de la tabla de posiciones.

Luego Berizzo sumó experiencias en el Sevilla y en el Athletic Club de Bilbao, equipos donde fue despedido por las malas campañas.

La caída libre de Berizzo suma dos experiencias como seleccionador. El Toto dirigió a Paraguay y Chile con rendimientos del 36% y 37%, respectivamente, siendo despedido de ambas selecciones.

Su último trabajo fue en el León de México, club donde tampoco brilló y fue despedido antes de cumplir un año en el cargo.

🔵Lo que seduce a la U de Chile de Berizzo

La principal carta de presentación de Berizzo es que conoce de memoria el medio y al futbolista chileno, por lo que, en teoría, su adaptación en la U de Chile sería rápida.

Además, el DT argentino cuenta con simpatizantes al interior del directorio de Azul Azul, los que abogarían por él para suceder a Gustavo Álvarez. ¿La razón?, su último mejor trabajo como entrenador fue a cargo de la Selección China Sub 23, con un 79% de rendimiento y quien obtuvo la medalla de plata en los Panamericanos. En ese equipo estaban Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi, tres de los puntos altos de la U de Chile.

