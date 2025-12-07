Universidad de Chile no cerró la temporada de la forma en que esperaba. Si bien consiguió un triunfo en la última fecha sobre Deportes Iquique, los azules no lograron clasificar a la Copa Libertadores y se debieron conformar con los boletos a la próxima Sudamericana.

Ahora en Azul Azul se preparan para hacer un balance de la temporada y decidir qué pasará finalmente con Gustavo Álvarez, quien a inicios de semana manifestó públicamente su deseo de partir al término del 2025.

Por ello, se avecinan días clave en el Centro Deportivo Azul, donde se definirá quien será el entrenador el próximo año para comenzar a trabajar en la conformación del plantel. Por esta razón, la dirigencia ya fijó una fecha para saber qué pasará con el DT.

📅 U de Chile fija fecha para definir el futuro de Álvarez

Pese a su deseo de partir, la salida de Álvarez no es tan sencilla, puesto que mantiene contrato con Universidad de Chile por todo el 2026, por lo que deberá negociar con la directiva.

Según reveló En Cancha, las conversaciones entre ambas partes comenzarán este martes, donde el representante del estratega se reunirá directamente con Michael Clark, presidente de Azul Azul, sin intermediarios ni la presencia del gerente deportivo, Manuel Mayo.

Allí se hablará del futuro del DT y se abordará uno de los puntos más importantes, su cláusula de salida, la cual asciende a 1,2 millones de dólares. La citada fuente detalló que la intención del entorno de Álvarez es negociar una reducción de esta cifra.

🔵 La postura de U de Chile con Gustavo Álvarez

Por otro lado, el medio anteriormente consignado señaló que la postura de la concesionaria que rige los destinos del Romántico Viajero es clara: respetar el contrato. Sin embargo, esto no quiere decir que Gustavo Álvarez continúe al mando del equipo, sino que la intención es no rebajar el monto de la cláusula de salida.

Aunque hay un factor que complica a los laicos: el tiempo. Esto porque la gerencia deportiva ya proyecta lo que será el 2026 y además de definir quién será el entrenador, tiene que buscar refuerzos y negociar con los jugadores que no continuarán.

En caso que las negociaciones no avancen como esperan en Azul Azul, es probable que negocien rebajar la cláusula con tal de agilizar la salida del DT.

Así las cosas, la directiva espera zanjar el futuro de Álvarez sí o sí la próxima semana para luego enfocarse en la búsqueda de su reemplazante y definir al plantel para la próxima temporada.

🔗 Encuentra todas las novedades de la U de Chile en Al Aire Libre.