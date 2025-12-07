La U de Chile cerró su campeonato con una victoria que no alcanzó para calmar la frustración interna. El cuarto lugar dejó al equipo fuera de la Copa Libertadores y abrió un escenario que nadie en el club quería enfrentar. Desde Iquique, Michael Clark tomó la palabra para sincerar un diagnóstico que, pese a ser duro, él considera imprescindible para lo que viene.

El presidente de Azul Azul reconoció que la campaña dejó sensaciones encontradas, especialmente por el golpe económico que significa no estar en el torneo continental. Y es justamente ese punto el que marcará el diseño del plantel 2026.

💰 Clark y el ajuste azul que marcará el proyecto 2026

El dirigente fue directo al admitir que este resultado alterará las proyecciones. “Tenemos un plantel oneroso y eso será uno de los puntos del análisis. Queremos seguir siendo competitivos, pero para eso necesitamos un plantel mejor que el de este año”, señaló, dejando en claro que el club deberá tomar decisiones importantes en muy poco tiempo.

Clark también reconoció que el cuarto lugar no estaba en los planes. “La U siempre tiene la obligación de competir arriba. Salir cuarto no es agradable. Estamos tranquilos con el trabajo, pero no contentos”, enfatizó, confirmando que la reestructuración del plantel será inevitable.

Respecto al futuro de Gustavo Álvarez, fue cuidadoso. “El amor a la fuerza no funciona. Tendremos que conversar”, afirmó, sin acelerar un proceso que recién comienza y que marcará el arranque de la planificación azul.

🔍 Un 2026 con menos recursos y más exigencias

El dirigente también defendió su continuidad al mando. “El día que piense que le hago mal a la U, seré el primero en dar un paso al costado. Pero estoy orgulloso. Es un club solvente, fuerte, que volvió a competir”, aseguró.

Aun así, no ocultó la presión que significará enfrentar un año con ingresos menores a los proyectados. Sin Libertadores, la U deberá ajustar gastos, tomar decisiones duras y ser quirúrgica en los refuerzos. Clark lo resumió en una frase que resonó fuerte entre los hinchas: “Los tiempos del club son cortos. Ya queda un día menos para 2026”.