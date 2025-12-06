Universidad de Chile remó desde atrás para vencer a Deportes Iquique en su último partido en el Campeonato Nacional. Sin embargo, la victoria dejó con gusto a poco a los azules, puesto que los triunfos de sus rivales directos no le permitieron quedarse con un boleto a la próxima Copa Libertadores.

El compromiso jugado en el Tierra de Campeones pudo marcar el fin al ciclo de Gustavo Álvarez en la banca de los universitarios, luego que el entrenador manifestara públicamente su deseo de dejar la institución al término de la temporada.

Sin embargo, una vez concluida la participación del equipo en el torneo, el DT evitó hablar sobre su futuro y se mostró cauto, asegurando que aún debe realizar un análisis de la campaña.

🔵 Gustavo Álvarez elude hablar sobre su futuro en la U de Chile

El estratega de los laicos prefirió no hacer un balance de la temporada luego de la victoria sobre Iquique. “Es muy pronto para sacar conclusiones. Prefiero tomarme el tiempo necesario como cada cierre de temporada para tener una opinión definitiva”, dijo tras el partido, sembrando dudas sobre su futuro.

“Decidí hablarlo en el CDA justamente para no hablarlo hoy. Tenemos que hablar (con la dirigencia) una vez finalizado el campeonato, y que pasen un par de días, así que ese tema no lo voy a hablar. Prefiero evitarlo”, agregó.

En ese contexto, Álvarez se molestó con un periodista que le preguntó por los objetivos que no cumplió este año. “¿A qué le llama fracaso? ¿Llegar a semifinales de Copa Sudamericana es un fracaso? No cumplimos el objetivo, llegamos a las instancias en todos los campeonatos. Habrá sido un fracaso según su opinión. Lo respeto, pero yo lo tendré claro en el análisis de las próximas horas”, apuntó.

⚽ Gustavo Álvarez valoró el triunfo de la U de Chile

Por último, Álvarez se refirió al trámite del partido y destacó lo mostrado por sus pupilos. “Iquique no me sorprendió, porque lo venía haciendo bien en las últimas fechas. La puesta en escena del equipo siempre fue de mucha valentía, coraje y entrega. Dije varias veces que me enorgullecía dirigir a este equipo, porque me veía totalmente representado. Y hoy no fue la excepción”, indicó.

“Después de sacar de al medio tras el 0-1, el equipo muestra rebeldía y determinación. Lo que hago después del segundo gol de Iquique es cambiar el sistema. Pasamos de 3-4-2-1 a 4-2-3-1. El ingreso de Moya me da más equilibrio y el cambio de Fernández y Ramírez se da por el cansancio de Guerrero y Hormazábal”, concluyó.

