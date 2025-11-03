La temporada del Campeonato Nacional 2025 entra en su tramo decisivo y el mapa del fútbol chileno empieza a tomar forma internacional. Coquimbo Unido ya hizo historia al coronarse campeón con una campaña arrolladora —65 puntos, 20 triunfos y apenas una derrota— asegurando su boleto directo a la Copa Libertadores 2026 como Chile 1. Detrás del Barbón, la pelea por acompañarlo en el máximo torneo continental está encendida, con Universidad Católica, O’Higgins y varios clubes midiendo cada punto como si fuera una final.

Mientras tanto, la Copa Chile 2025 también promete emociones fuertes: Huachipato y Deportes Limache disputarán una final inédita que no solo entregará un trofeo, sino también el último pasaje chileno a la Libertadores. En paralelo, la tabla del torneo nacional mantiene al rojo vivo la lucha por los cupos a la Copa Sudamericana 2026, donde equipos como Audax Italiano, Cobresal, U de Chile y Palestino buscan abrochar su clasificación. Y en medio de todo, un gigante como Colo Colo ve cada vez más lejos la posibilidad de competir fuera del país.

🏆 ¿Cómo se reparten los cupos chilenos a las copas 2026?

De acuerdo con las Bases del Campeonato Nacional 2025 (artículos 85 al 87), la distribución es la siguiente:

Copa Libertadores 2026: Chile 1, 2 y 3 corresponden a los tres primeros del torneo.

El cupo Chile 4 lo obtiene el campeón de la Copa Chile 2025 .

Chile 1, 2 y 3 corresponden a los tres primeros del torneo. El cupo lo obtiene el . Copa Sudamericana 2026: los equipos ubicados del 4° al 7° lugar accederán como Chile 1, 2, 3 y 4.

los equipos ubicados del accederán como Chile 1, 2, 3 y 4. Si el campeón de Copa Chile ya tiene un cupo en Sudamericana, asciende automáticamente a Libertadores y se libera su plaza para el siguiente en la tabla (hasta el 8° lugar).

⚽️ ¿Quiénes están clasificando a la Copa Libertadores 2026?

Con cuatro fechas por disputar, Coquimbo Unido ya aseguró el título y se transformó oficialmente en Chile 1, alcanzando 65 puntos tras derrotar a La Calera y conquistar su primera estrella en Primera División.

El resto de la zona de clasificación está al rojo vivo:

Chile 1: Coquimbo Unido – Campeón del Campeonato Nacional (65 pts)

Coquimbo Unido – Campeón del Campeonato Nacional (65 pts) Chile 2: Universidad Católica – 48 pts

Universidad Católica – 48 pts Chile 3: O’Higgins – 47 pts

O’Higgins – 47 pts Chile 4: Campeón Copa Chile 2025 (Huachipato o Deportes Limache)

📍 Huachipato eliminó a Audax Italiano (4-2, global 4-3) y Limache arrasó a La Serena (6-1, global 8-1). Ambos definirán el título copero y el último boleto chileno a la Libertadores 2026.

🌎 ¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana 2026?

Por ahora, los cupos al segundo torneo continental quedarían así:

Chile 1: Cobresal – 44 pts

Cobresal – 44 pts Chile 2: Audax Italiano – 43 pts

Audax Italiano – 43 pts Chile 3: Universidad de Chile – 42 pts (25 PJ)

Universidad de Chile – 42 pts (25 PJ) Chile 4: Palestino – 42 pts (25 PJ)

Sin embargo, la pelea sigue abierta: Colo Colo (38 pts), pese a tener el plantel más caro del campeonato, está fuera de toda clasificación internacional al menos por ahora. Si el campeón de Copa Chile (Huachipato o Limache) ya tuviera cupo continental, el octavo lugar podría correr la lista y reinsertar al Cacique en Sudamericana.

🏆 Final Copa Chile 2025: Huachipato vs. Deportes Limache

El título copero se definirá entre Huachipato y Deportes Limache, final inédita que además entregará el cupo Chile 4 a la Copa Libertadores 2026.

🔹 Huachipato 4-2 Audax Italiano (global 4-3)

🔹 Deportes Limache 6-1 La Serena (global 8-1)

El campeón de este duelo no solo levantará la copa, sino que también asegurará su participación en la fase previa del máximo torneo continental.

📊 Tabla de posiciones actualizada – Campeonato Nacional 2025 (Fecha 26)

Pos Club PJ Pts GF GC DG Clasificación actual 1️⃣ Coquimbo Unido 26 65 40 12 +28 🇱🇷 Libertadores (Chile 1) 2️⃣ U. Católica 26 48 39 24 +15 🇱🇷 Libertadores (Chile 2) 3️⃣ O’Higgins 26 47 34 29 +5 🇱🇷 Libertadores (Chile 3) 4️⃣ Cobresal 26 44 33 29 +4 🇸🇦 Sudamericana (Chile 1) 5️⃣ Audax Italiano 26 43 45 40 +5 🇸🇦 Sudamericana (Chile 2) 6️⃣ U. de Chile 25 42 47 26 +21 🇸🇦 Sudamericana (Chile 3) 7️⃣ Palestino 25 42 33 24 +9 🇸🇦 Sudamericana (Chile 4) 8️⃣ Colo Colo 26 38 39 29 +10 — 9️⃣ Huachipato 26 35 38 39 -1 Final Copa Chile 10️⃣ Ñublense 26 30 24 34 -10 —

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la definición por los cupos internacionales, la final de Copa Chile y la lucha por entrar a la CONMEBOL Sudamericana 2026.