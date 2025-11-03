La temporada del Campeonato Nacional 2025 entra en su tramo decisivo y el mapa del fútbol chileno empieza a tomar forma internacional. Coquimbo Unido ya hizo historia al coronarse campeón con una campaña arrolladora —65 puntos, 20 triunfos y apenas una derrota— asegurando su boleto directo a la Copa Libertadores 2026 como Chile 1. Detrás del Barbón, la pelea por acompañarlo en el máximo torneo continental está encendida, con Universidad Católica, O’Higgins y varios clubes midiendo cada punto como si fuera una final.
Mientras tanto, la Copa Chile 2025 también promete emociones fuertes: Huachipato y Deportes Limache disputarán una final inédita que no solo entregará un trofeo, sino también el último pasaje chileno a la Libertadores. En paralelo, la tabla del torneo nacional mantiene al rojo vivo la lucha por los cupos a la Copa Sudamericana 2026, donde equipos como Audax Italiano, Cobresal, U de Chile y Palestino buscan abrochar su clasificación. Y en medio de todo, un gigante como Colo Colo ve cada vez más lejos la posibilidad de competir fuera del país.
🏆 ¿Cómo se reparten los cupos chilenos a las copas 2026?
De acuerdo con las Bases del Campeonato Nacional 2025 (artículos 85 al 87), la distribución es la siguiente:
- Copa Libertadores 2026: Chile 1, 2 y 3 corresponden a los tres primeros del torneo.
El cupo Chile 4 lo obtiene el campeón de la Copa Chile 2025.
- Copa Sudamericana 2026: los equipos ubicados del 4° al 7° lugar accederán como Chile 1, 2, 3 y 4.
- Si el campeón de Copa Chile ya tiene un cupo en Sudamericana, asciende automáticamente a Libertadores y se libera su plaza para el siguiente en la tabla (hasta el 8° lugar).
⚽️ ¿Quiénes están clasificando a la Copa Libertadores 2026?
Con cuatro fechas por disputar, Coquimbo Unido ya aseguró el título y se transformó oficialmente en Chile 1, alcanzando 65 puntos tras derrotar a La Calera y conquistar su primera estrella en Primera División.
El resto de la zona de clasificación está al rojo vivo:
- Chile 1: Coquimbo Unido – Campeón del Campeonato Nacional (65 pts)
- Chile 2: Universidad Católica – 48 pts
- Chile 3: O’Higgins – 47 pts
- Chile 4: Campeón Copa Chile 2025 (Huachipato o Deportes Limache)
📍 Huachipato eliminó a Audax Italiano (4-2, global 4-3) y Limache arrasó a La Serena (6-1, global 8-1). Ambos definirán el título copero y el último boleto chileno a la Libertadores 2026.
🌎 ¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana 2026?
Por ahora, los cupos al segundo torneo continental quedarían así:
- Chile 1: Cobresal – 44 pts
- Chile 2: Audax Italiano – 43 pts
- Chile 3: Universidad de Chile – 42 pts (25 PJ)
- Chile 4: Palestino – 42 pts (25 PJ)
Sin embargo, la pelea sigue abierta: Colo Colo (38 pts), pese a tener el plantel más caro del campeonato, está fuera de toda clasificación internacional al menos por ahora. Si el campeón de Copa Chile (Huachipato o Limache) ya tuviera cupo continental, el octavo lugar podría correr la lista y reinsertar al Cacique en Sudamericana.
🏆 Final Copa Chile 2025: Huachipato vs. Deportes Limache
El título copero se definirá entre Huachipato y Deportes Limache, final inédita que además entregará el cupo Chile 4 a la Copa Libertadores 2026.
- 🔹 Huachipato 4-2 Audax Italiano (global 4-3)
- 🔹 Deportes Limache 6-1 La Serena (global 8-1)
El campeón de este duelo no solo levantará la copa, sino que también asegurará su participación en la fase previa del máximo torneo continental.
📊 Tabla de posiciones actualizada – Campeonato Nacional 2025 (Fecha 26)
|Pos
|Club
|PJ
|Pts
|GF
|GC
|DG
|Clasificación actual
|1️⃣
|Coquimbo Unido
|26
|65
|40
|12
|+28
|🇱🇷 Libertadores (Chile 1)
|2️⃣
|U. Católica
|26
|48
|39
|24
|+15
|🇱🇷 Libertadores (Chile 2)
|3️⃣
|O’Higgins
|26
|47
|34
|29
|+5
|🇱🇷 Libertadores (Chile 3)
|4️⃣
|Cobresal
|26
|44
|33
|29
|+4
|🇸🇦 Sudamericana (Chile 1)
|5️⃣
|Audax Italiano
|26
|43
|45
|40
|+5
|🇸🇦 Sudamericana (Chile 2)
|6️⃣
|U. de Chile
|25
|42
|47
|26
|+21
|🇸🇦 Sudamericana (Chile 3)
|7️⃣
|Palestino
|25
|42
|33
|24
|+9
|🇸🇦 Sudamericana (Chile 4)
|8️⃣
|Colo Colo
|26
|38
|39
|29
|+10
|—
|9️⃣
|Huachipato
|26
|35
|38
|39
|-1
|Final Copa Chile
|10️⃣
|Ñublense
|26
|30
|24
|34
|-10
|—