La Copa Libertadores 2025 entra en su recta final con duelos electrizantes: Flamengo vs Racing y Palmeiras vs LDU Quito son los semifinalistas que buscan la gloria eterna. Mientras el continente espera por conocer al nuevo campeón, la edición 2026 ya empieza a tomar forma con varios equipos clasificados por sus torneos locales.

El certamen más importante de Sudamérica volverá a reunir a los mejores clubes de la región, con Argentina y Brasil dominando los cupos directos y otras ligas como Chile, Colombia y Paraguay apostando por irrumpir en el mapa continental. A continuación, repasamos la lista completa de clasificados a la Copa Libertadores 2026 país por país, junto con los detalles del formato, las fases y las fechas clave del torneo.

Copa Libertadores 2026: Revisa los equipos que ya están clasificados

🇦🇷 ¿Qué equipos argentinos están clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Platense (Campeón del Torneo Apertura 2025) – Fase de grupos

(Campeón del Torneo Apertura 2025) – Fase de grupos Campeón del Clausura 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Campeón de la Copa Argentina 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Mejor ubicado no campeón de la tabla anual de la Liga Profesional 2025 – Fase de grupos

de la tabla anual de la Liga Profesional 2025 – Fase de grupos Segundo mejor ubicado no campeón – Fase de grupos

– Fase de grupos Tercer mejor ubicado no campeón – Segunda fase previa

*Argentina mantiene seis cupos en total, cinco directos y uno para la fase previa.

🇧🇷 ¿Qué equipos brasileños están clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Campeón de la Copa de Brasil 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Campeón del Brasileirao 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Subcampeón del Brasileirao 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Tercer puesto del Brasileirao 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Cuarto puesto del Brasileirao 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Quinto puesto del Brasileirao 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Sexto puesto del Brasileirao 2025 – Segunda fase previa

– Segunda fase previa Séptimo puesto del Brasileirao 2025 – Segunda fase previa

*Brasil vuelve a ser el país con más representantes, un total de ocho clubes, reflejo de su dominio regional.

🇧🇴 ¿Qué equipos bolivianos están clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Campeón de la División Profesional 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Subcampeón de la División Profesional 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Campeón de la Copa Bolivia 2025 – Segunda fase previa

– Segunda fase previa Tercero de la División Profesional 2025 – Primera fase previa

🇨🇱 ¿Qué equipos chilenos están clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Campeón del Campeonato Nacional 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Subcampeón del Campeonato Nacional 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Tercer lugar del Campeonato Nacional 2025 – Segunda fase previa

– Segunda fase previa Campeón de la Copa Chile 2025 – Segunda fase previa

Chile mantiene cuatro cupos para el certamen continental, dos de ellos directos y dos a través de fases previas.

*Coquimbo Unido ya tiene asegurada su participación en el torneo.

🇨🇴 ¿Qué equipos colombianos están clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Independiente Santa Fe (Campeón del Apertura 2025) – Fase de grupos

(Campeón del Apertura 2025) – Fase de grupos Campeón del Finalización 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Mejor ubicado no campeón en la tabla acumulada de la Liga BetPlay 2025 – Segunda fase previa

en la tabla acumulada de la Liga BetPlay 2025 – Segunda fase previa Segundo mejor ubicado no campeón – Segunda fase previa

🇪🇨 ¿Qué equipos ecuatorianos están clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Campeón de la Serie A 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Independiente del Valle (mejor ubicado en la Fase Inicial 2025) – Fase de grupos

(mejor ubicado en la Fase Inicial 2025) – Fase de grupos Mejor ubicado de la Fase Final I 2025 – Segunda fase previa

– Segunda fase previa Campeón de la Copa Ecuador 2025 – Primera fase previa

*Independiente del Valle, primero en la Fase Inicial, puede ser Ecuador 1, 2 ó 3.

🇵🇾 ¿Qué equipos paraguayos están clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Libertad (Campeón del Apertura 2025) – Fase de grupos

(Campeón del Apertura 2025) – Fase de grupos Campeón del Clausura 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Mejor ubicado no campeón en la tabla acumulada de la Primera División 2025 – Segunda fase previa

en la tabla acumulada de la Primera División 2025 – Segunda fase previa Campeón de la Copa Paraguay 2025 – Primera fase previa

*Libertad será Paraguay 1 ó 2.

🇵🇪 ¿Qué equipos peruanos están clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Campeón de la Liga 1 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Subcampeón de la Liga 1 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Tercer lugar de la Liga 1 2025 – Segunda fase previa

– Segunda fase previa Cuarto lugar de la Liga 1 2025 – Primera fase previa

*Universitario, campeón del Apertura 2025, ya aseguró un lugar: puede ser Perú 1, 2, 3 ó 4.

🇺🇾 ¿Qué equipos uruguayos están clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Campeón del Campeonato Uruguayo 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Subcampeón del Campeonato Uruguayo 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Mejor ubicado no finalista en la tabla anual 2025 – Segunda fase previa

en la tabla anual 2025 – Segunda fase previa Segundo mejor ubicado no finalista – Primera fase previa

*Nacional también aseguró su lugar, al menos, en las fases previas.

🇻🇪 ¿Qué equipos venezolanos están clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Campeón de la Liga FUTVE 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Mejor ubicado en la tabla acumulada 2025 – Fase de grupos

– Fase de grupos Subcampeón de la Liga FUTVE 2025 – Segunda fase previa

– Segunda fase previa Segundo mejor ubicado no campeón o subcampeón – Primera fase previa

*Universidad Central ya tiene asegurado un lugar, al menos en la segunda fase previa. Deportivo La Guaira y Carabobo también obtuvieron plaza en las etapas iniciales.

🏆 ¿Cómo es el formato de la Copa Libertadores 2026?

Desde 2017, la Copa Libertadores se disputa de manera anual. El torneo cuenta con tres fases previas de eliminación directa y una fase de grupos de 32 equipos.

De los 47 participantes iniciales, 19 comienzan en las fases clasificatorias y solo cuatro logran acceder a la ronda principal. Los 28 restantes ingresan directamente por clasificación local o por ser campeones vigentes.

En la fase de grupos, los 32 equipos se dividen en ocho zonas de cuatro clubes. Los dos primeros de cada grupo avanzan a los octavos de final, mientras que el tercero pasa a disputar la Copa Sudamericana 2026.

Las etapas finales (octavos, cuartos y semifinales) se juegan con partidos de ida y vuelta, y la gran final será a partido único en cancha neutral, como ocurre desde 2019.

⚙️ Forma de disputa de la Copa Libertadores 2026

Fase 1: Participan seis equipos (uno de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).

Participan seis equipos (uno de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Fase 2: Participan 16 equipos (los tres ganadores de Fase 1 más clubes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).

Participan 16 equipos (los tres ganadores de Fase 1 más clubes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Fase 3: Ocho ganadores de la Fase 2 definen los cuatro cupos restantes para la Fase de Grupos.

Ocho ganadores de la Fase 2 definen los cuatro cupos restantes para la Fase de Grupos. Fase de Grupos: 32 equipos, incluidos los campeones de Libertadores y Sudamericana 2025.

🇧🇷 ¿Por qué Brasil tiene más cupos en la Copa Libertadores?

Brasil cuenta con siete plazas directas y dos adicionales en fases previas, producto del coeficiente de rendimiento y la fuerza económica de su liga. Desde la final única de 2019, solo clubes brasileños han levantado el trofeo (Flamengo, Palmeiras, Fluminense), consolidando una hegemonía sin precedentes.

📅 ¿Cuándo comienza la Copa Libertadores 2026?

La Fase 1 arrancará la primera semana de febrero de 2026, mientras que la Fase de Grupos se jugará desde abril.

Los octavos de final se disputarán en agosto, los cuartos en septiembre, las semifinales en octubre, y la gran final está programada para noviembre de 2026.

🏟️ ¿Dónde será la final de la Copa Libertadores 2026?

La CONMEBOL definirá la sede durante el primer trimestre de 2026. Varias ciudades ya mostraron interés en albergar el evento, entre ellas Buenos Aires, São Paulo, Asunción y Montevideo.

La final, como es tradición, se jugará en partido único en un estadio neutral, en la que será la sexagésima séptima edición del torneo más importante del continente.