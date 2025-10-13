La Copa Sudamericana 2025 se encamina a su desenlace con duelos de alto voltaje: la U de Chile enfrenta a Lanús, mientras Independiente del Valle buscará meterse en la final contra Atlético Mineiro.

Mientras el continente sigue de cerca las semifinales, en cada liga ya se define el destino de los clubes que participarán en la edición 2026, que repartirá nuevamente 44 cupos entre los diez países de la CONMEBOL.

El torneo, que año a año gana relevancia y nivel competitivo, volverá a tener a Brasil y Argentina con los mayores representantes, mientras otras ligas —como las de Chile, Paraguay, Perú y Uruguay— luchan por recuperar protagonismo internacional.

A continuación, repasamos la lista completa de clasificados a la Copa Sudamericana 2026, país por país, junto con el formato, las fechas y cómo se definirán las fases del certamen.

Copa Sudamericana 2025: Revisa los equipos que ya están clasificados

🇦🇷 ¿Qué equipos argentinos están clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

El torneo argentino otorga seis cupos a la Sudamericana, que se definen por la tabla anual de la Liga Profesional 2025. Clasifican los equipos ubicados entre el cuarto y el noveno lugar, todos directamente a fase de grupos.

4.º puesto de la tabla general 2025 – Fase de grupos

5.º puesto de la tabla general 2025 – Fase de grupos

6.º puesto de la tabla general 2025 – Fase de grupos

7.º puesto de la tabla general 2025 – Fase de grupos

8.º puesto de la tabla general 2025 – Fase de grupos

9.º puesto de la tabla general 2025 – Fase de grupos

🇧🇷 ¿Qué equipos brasileños están clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

En el Brasileirao 2025, clasifican del 7.º al 12.º lugar de la tabla de posiciones, todos directamente a la fase de grupos:

7.º puesto del Brasileirao 2025 – Fase de grupos

8.º puesto del Brasileirao 2025 – Fase de grupos

9.º puesto del Brasileirao 2025 – Fase de grupos

10.º puesto del Brasileirao 2025 – Fase de grupos

11.º puesto del Brasileirao 2025 – Fase de grupos

12.º puesto del Brasileirao 2025 – Fase de grupos

Brasil volverá a ser el país con más equipos en la competencia, aportando seis representantes de jerarquía.

🇧🇴 ¿Qué equipos bolivianos están clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

El fútbol boliviano entrega cuatro cupos, uno para el subcampeón del Torneo Apertura 2025 y tres según la tabla acumulada anual:

Subcampeón del Torneo Apertura 2025 – Fase nacional

3.º puesto de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

4.º puesto de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

5.º puesto de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

🇨🇱 ¿Qué equipos chilenos están clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

Chile tiene cuatro cupos para la Sudamericana, que se definen por la tabla del Campeonato Nacional 2025, desde el cuarto al séptimo lugar:

4.º puesto del Campeonato Nacional 2025 – Fase nacional

5.º puesto del Campeonato Nacional 2025 – Fase nacional

6.º puesto del Campeonato Nacional 2025 – Fase nacional

7.º puesto del Campeonato Nacional 2025 – Fase nacional

🇨🇴 ¿Qué equipos colombianos están clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

Colombia contará con cuatro representantes, tres por la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2025 y uno por ser campeón de la Copa Colombia 2025:

Campeón de la Copa Colombia 2025 – Fase nacional

3.º de la tabla de reclasificación 2025 – Fase nacional

4.º de la tabla de reclasificación 2025 – Fase nacional

5.º de la tabla de reclasificación 2025 – Fase nacional

🇪🇨 ¿Qué equipos ecuatorianos están clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

El fútbol ecuatoriano reparte cuatro cupos a través de la tabla acumulada de la Serie A 2025, del segundo al quinto puesto:

2.º de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

3.º de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

4.º de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

5.º de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

🇵🇾 ¿Qué equipos paraguayos están clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

Paraguay otorga cuatro lugares, que se determinan por la tabla acumulada anual, desde el quinto al octavo puesto:

5.º de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

6.º de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

7.º de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

8.º de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

🇵🇪 ¿Qué equipos peruanos están clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

En el Perú, los cuatro cupos se definen por la tabla acumulada de la Liga 1 2025, entre el quinto y el octavo lugar:

5.º de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

6.º de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

7.º de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

8.º de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

🇺🇾 ¿Qué equipos uruguayos están clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

Uruguay mantiene cuatro plazas, definidas por el campeón del Torneo Intermedio y la tabla anual 2025:

Campeón del Torneo Intermedio 2025 – Fase nacional

5.º de la tabla anual 2025 – Fase nacional

6.º de la tabla anual 2025 – Fase nacional

7.º de la tabla anual 2025 – Fase nacional

🇻🇪 ¿Qué equipos venezolanos están clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

El sistema venezolano reparte cuatro cupos, dos por los subcampeones de Apertura y Clausura y dos por la tabla acumulada 2025:

Subcampeón del Torneo Apertura 2025 – Fase nacional

Subcampeón del Torneo Clausura 2025 – Fase nacional

3.º de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

4.º de la tabla acumulada 2025 – Fase nacional

⚙️ ¿Cómo es el formato de la Copa Sudamericana 2026?

La Copa Sudamericana 2026 mantendrá el formato estrenado en 2023, con una fase nacional inicial (32 equipos) y una fase de grupos (32 clubes).

Primera Fase: participan cuatro equipos de cada país (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) en cruces nacionales a partido único.

participan cuatro equipos de cada país (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) en cruces nacionales a partido único. Fase de Grupos: integran 12 equipos de Argentina y Brasil, los 16 ganadores de la Fase 1 y cuatro clubes eliminados de la Fase 3 de la Libertadores.

integran 12 equipos de Argentina y Brasil, los 16 ganadores de la Fase 1 y cuatro clubes eliminados de la Fase 3 de la Libertadores. Play-off de Octavos: los segundos de cada grupo enfrentan a los terceros de la Libertadores.

los segundos de cada grupo enfrentan a los terceros de la Libertadores. Etapas finales: octavos, cuartos y semifinales se juegan ida y vuelta; la final, a partido único.

📅 ¿Cuándo comienza la Copa Sudamericana 2026?

El torneo comenzará la primera semana de marzo de 2026 con la Primera Fase Nacional, mientras que la Fase de Grupos arrancará en abril.

Los play-offs de octavos se disputarán en julio, los cuartos de final en septiembre, las semifinales en octubre y la Gran Final se jugará en noviembre de 2026.

🏟️ ¿Dónde será la final de la Copa Sudamericana 2026?

La CONMEBOL anunciará la sede oficial a comienzos de 2026. Ciudades como Asunción, Montevideo y Santa Cruz de la Sierra ya manifestaron interés en albergar el evento.

Será la vigésima quinta final del torneo y, como es costumbre, se jugará a partido único en cancha neutral.