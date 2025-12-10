Huachipato hace historia y es el nuevo campeón de la Copa Chile 2025 tras vencer en una infartante final a Limache, la que se definió mediante lanzamiento penales tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

El resultado de la definición desde los 12 pasos fue 4-3 y permite a los Acereros conquistar por primera vez el título de esta competencia.

⚽ Los goles de Huachipato vs Limache por la final de la Copa Chile 2025

Limache anotó el primer tanto del partido en los 53′, mediante Facundo Pons, quien recibió con ventaja en el área de Huachipato y definió con un gran derechazo para batir al arquero Rodrigo Odriozola.

Minutos después, Daniel “Popín” Castro tuvo una jugada muy parecida, pero en esta ocasión estuvo notable Odriozola y también ayudó el vertical izquierdo del arco acerero.

Todo parecía definido, pero en los descuentos llegó el empate: tremenda jugada de Carlo Villanueva, quien hace una pared en el área de Limache y termina definiendo de gran forma a un costado del arquero Matías Bórquez.

Desde los 12 pasos anotaron Maximiliano Gutiérrez, Carlo Villanueva, Lionel Altamirano y Claudio Sepúlveda, mientras que la falla de Facundo Pons fue la que condenó a Limache, ante una gran atajada del arquero Rodrigo Odriozola, héroe con dos tapadones en la tanda.

Luis Guerra, Alfonso Parot y Guillermo Pacheco fueron los anotadores de los limachinos, que se quedaron con las manos vacías, pero rozaron la gloria en una difícil temporada en la que les costó zafar del descenso, en su debut absoluto en Primera División.

📊 Estadísticas de Huachipato vs Limache por la final de la Copa Chile 2025

Copa – 2025 Final Huachipato Sin Comenzar Deportes Limache Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos HUA 4 – 0 DEP 17/08/2025 DEP 2 – 3 HUA 14/03/2025

🏆 Palmarés de Huachipato

Huachipato logró su primera corona de Copa Chile en este 2025. Los Acereros cerraron una temporada de buenas y malas, pero finalmente levantaron el trofeo y jugarán la Copa Libertadores 2026.

También tiene tres títulos de Primera División, y uno de Segunda División (cuando efectivamente era la segunda categoría del fútbol chileno).

Los títulos: