La posible salida de Lucas Assadi mantiene alerta a la Universidad de Chile. Si bien la intención de la dirigencia de Azul Azul es no vender a una de sus principales cartas ofensivas, no se descarta que deje el club si llega una oferta que satisfaga a ambas partes. Con su contrato vigente hasta diciembre de 2026 y sin renovación en el horizonte, la dirigencia ya comienza a proyectar alternativas en ataque.

Es en este contexto donde surge el nombre de Cristian Nahuel Barrios, un extremo argentino de 27 años que milita en Barracas Central a préstamo desde San Lorenzo de Almagro. El “Perrito” se perfila como una de las opciones principales que analiza el CDA para reforzar la delantera de cara a 2026, un movimiento que responde a la necesidad de contar con un reemplazo de calidad si Assadi finalmente se marcha.

⚽ Nahuel Barrios, el volante que mira la atenta la U de Chile

Según reveló la periodista de Radio ADN, Rocío Ayala, el nombre de Barrios interesa a Azul Azul, aunque reconoce que “no es fácil”. La comunicadora, además, entregó detalles de la fórmula con la que la U podría hacerse con el fichaje, siempre y cuando Assadi deje la institución.

El volante argentino se encuentra cedido en Barracas Central desde San Lorenzo, por lo que en los universitarios apostarían a que renueve su vínculo con el equipo de Almagro para así conseguir su cesión para el 2026.

📊 Los números de Nahuel Barrios en 2025

Nahuel Barrios no ha tenido un 2025 muy destacable. Si bien ha disputado un total de 23 partidos con la camiseta de Barracas, ha sumado solo 850 minutos a lo largo de la temporada. En ese período no anotó ni tampoco aportó asistencias.

Pese a ello, lo que interesaría a la Universidad de Chile sería su amplia experiencia en el fútbol argentino. Y es que en San Lorenzo, Barrios jugó 194 partidos, en los cuales marcó 10 goles y aportó 14 asistencias.

😮 La opción de que Lucas Assadi deje la U de Chile

La partida de Lucas Assadi no es una certeza, aunque el volante ha dejado clara su apertura a evaluar opciones. El mediapuntista de 21 años enfatizó que descarta categóricamente a Independiente de Avellaneda (debido a los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en el cruce que tuvieron ambos equipos en la Copa Sudamericana), pero se mantiene receptivo a propuestas de otros clubes.

Desde la directiva azul son conscientes de que podrían llegar ofertas significativas por Assadi. Según reportó el periodista José Tomás Fernández en su canal de Youtube, si un club ofrece entre 6 y 7 millones de dólares, la U no descarta una venta. De concretarse una transferencia de estas características, la llegada de Barrios o de otro refuerzo en ataque se volvería imperativa para reemplazarlo.

🔗 Sigue las novedades del mercado de pases de la U de Chile en Al Aire Libre.