Universidad de Chile no cerró el año de la forma en que esperaba. Pese a que culminaron su participación en el Campeonato Nacional con un triunfo sobre Deportes Iquique, a los azules no les alcanzó para meterse en la próxima Copa Libertadores.

A pesar de ello, el elenco universitario tuvo un destacable rendimiento a nivel internacional, donde alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia a la que no llegaba desde hace 14 años.

Esto hizo que la U sorprendiera en un prestigioso ranking, donde también figuran otros equipos nacionales.

🔵 U de Chile es el mejor equipo nacional del 2025 según la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) elaboró un ranking que incluye a 500 equipos de todo el mundo y los clasificó según los resultados obtenidos entre el 1 de diciembre de 2024 al 30 de noviembre del 2025.

Allí, la Universidad de Chile figura en el puesto 138º, siendo el equipo nacional mejor ubicado en el listado.

Los resultados obtenidos en el Campeonato Nacional (donde terminó cuarto) y principalmente sus triunfos en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana le permitieron a los azules alcanzar este lugar en el ranking.

⚽ El resto de equipos chilenos en el ranking de la IFFHS

En el listado también aparecen otros equipos chilenos. El segundo mejor elenco nacional es Palestino, quien figura 242º, mientras que Colo Colo cerró el año en el puesto 300º.

Por su parte, el flamante campeón del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido, asomó en el lugar 322º.

Más atrás aparecen Universidad Católica (415º), Deportes Iquique y O’Higgins (igualados en la posición 493º).

📊 Los mejores equipos del mundo, según la IFFHS

De acuerdo a la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), el mejor equipo del mundo de este 2025 fue el París Saint-Germain, escuadra que conquistó la UEFA Champions League.

Más atrás completan el Top 10, el Real Madrid, Chelsea, Inter de Milán, Bayern Múnich, FC Barcelona, Flamengo, Palmeiras y Borussia Dortmund.

