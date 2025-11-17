El Campeonato Nacional ya entró en su recta final, por lo que Universidad de Chile ya comenzó su planificación para el 2026. Los azules, que ya han asegurado la continuidad de algunos de sus principales figuras, miran de reojo la próxima temporada, y principalmente, el mercado de pases.

En ese contexto, se espera que los universitarios sumen algunos jugadores, los cuales lleguen a reforzar al plantel en aquellas áreas donde el equipo se ha visto más débil a lo largo del año.

Sin embargo, en el Centro Deportivo Azul también observan con atención a aquellos jugadores que deben retornar de sus préstamos. Son 14 los futbolistas cuyas cesiones finalizan en diciembre, aunque ya se conoció que uno de ellos no volverá.

❌ Futbolista a préstamo no volverá a la U de Chile

Hablamos del volante argentino Emmanuel Ojeda. Según reveló Cooperativa Deportes, Huracán, equipo de la liga trasandina, hará uso de la opción de compra del jugador de 28 años, por lo que permanecerá al otro lado de la cordillera.

Para quedarse con los servicios del mediocampista, el ‘Globo’ deberá desembolsar una cifra cercana a los 750 mil dólares, monto que recibirá la Universidad de Chile, club dueño de su pase.

Desde su arribo a Huracán procedente de la U, Ojeda ha jugado 1.848 minutos, en los cuales ha anotado un gol y aportado 5 asistencias en un total de 36 partidos.

😱 Ojeda no sería el único que no volvería a U de Chile

Sin embargo, Emmanuel Ojeda no sería el único de los futbolistas que termina su préstamo que no regresaría a Universidad de Chile.

Luciano Pons, delantero argentino a préstamo en Atlético Bucaramanga tampoco retornaría a nuestro país. El atacante es bien valorado por el elenco cafetalera, por lo que se analiza su opción de compra, la cual asciende a alrededor de 600 mil dólares.

Aunque si ello no ocurre, Pons querría seguir en el fútbol colombiano, por lo que no se descarta que otro elenco de aquel país adquiera su carta para quedarse con sus servicios.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile juega este domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas frente a O’Higgins en un trascendental duelo del Campeonato Nacional, donde ambos elencos se encuentran luchando por un cupo a la próxima Copa Libertadores. El partido se disputará en el Estadio Codelco El Teniente en Rancagua.

