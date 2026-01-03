U de Chile aún no confirma refuerzos para 2026, aunque se espera que, con la llegada del director técnico Francisco “Paqui” Meneghini y el inicio de la pretemporada en el Centro Deportivo Azul, se oficialicen los primeros nombres.

En medio del mercado de los Azules un jugador se ofreció a volver: se trata de un futbolista que es recordado por algunos éxitos en el club, pero principalmente por un gol que quedó marcado a fuego en la historia de la institución.

🕺 El delantero que quiere su “último baile” en U de Chile

Se trata de Junior Fernandes. El delantero, que ya tuvo dos pasos por U de Chile, quiere tener una nueva oportunidad en el Romántico Viajero antes del final de su carrera.

Así lo dio a conocer Fernandes en Instagram, luego de que un seguidor le preguntara: “¿Volverías a la U?”. Ante esto, el delantero contestó: “Sería hermoso ‘my last dance’ (mi último baile) con la U”.

Actualmente, el delantero milita en Keçiörengücü de la Segunda División de Turquía.

🤩 Junior Fernandes quedó marcado en la historia de U de Chile

Junior Fernandes fue destacado en U de Chile por participar del título del Torneo de Apertura 2012, en el que además le marcó un “Hat Trick” en semifinales en el Superclásico a Colo Colo. Además, esa temporada el equipo alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

No obstante, el último hito que deja grabado a fuego el nombre de Junior en la historia de la U es el gol que termina salvando de toda opción del descenso a los Azules en 2021, en los descuentos del último partido contra Unión La Calera en Rancagua (después de un doblete de Ramón “Cachila” Arias).

Los Azules se salvaron in extremis de jugar en la Primera B, con un agónico triunfo en los minutos finales frente al elenco cementero. De todas maneras, con el pasar de las semanas perdió un poco de épica la situación, ya que Deportes Melipilla terminó bajando por secretaría, por lo que los universitarios igualmente se habrían salvado.

