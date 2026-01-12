U de Chile y Atlético Mineiro están en conversaciones por un posible traspaso de Lucas Assadi: el elenco brasileño quiere sí o sí al jugador nacional y en los días anteriores parecía ir acercándose al monto de transferencia que impuso el elenco azul.

No obstante, en las últimas horas se complicó todo, ya que hay una exigencia de la U que frenó las negociaciones y que no está claro que la escuadra de Jorge Sampaoli pueda cumplir.

😱 La exigencia de U de Chile que dificulta la salida de Assadi a Atlético Mineiro

Resulta que U de Chile puso el precio de 5 millones de dólares por Lucas Assadi. Atlético Mineiro se abrió a pagar esa cifra, pero está viendo la posibilidad de pagar en varias cuotas, mientras que en el CDA no hay dos opiniones: el pago debe realizarse en UNA cuota, esto último tal como lo informó el periodista Cristian Caamaño en Radio Agricultura.

Esta última demanda deja al Mineiro en una situación más complicada, ya que si bien es un elenco que ha demostrado tener importante poder adquisitivo en los últimos mercados de pases, hay que ver si usan el dinero en un jugador como Assadi que sigue siendo una apuesta, o prefieren gastarlo con un futbolista más calado.

De todas maneras, en el afán de que la transferencia se realice en una sola cuota, en la U están dispuestos incluso a bajar un poco sus pretensiones económicas hasta los 4,5 millones de dólares.

❓ ¿Lucas Assadi no quiere renovar en U de Chile?

Además, durante los últimos días han surgido versiones que indican que Lucas Assadi no quiere renovar en U de Chile. Al futbolista le queda este año 2026 de contrato en el CDA y desde mediados de temporada ya puede negociar como jugador libre, por lo que los Azules deben apurarse en llegar a un acuerdo si es que quieren extender su vínculo.

De todas maneras, parece lógico que Assadi tenga un gesto con el club, no solo por formarlo, sino por mantenerlo en el primer equipo por varias temporadas irregulares antes de su explosión en 2025.