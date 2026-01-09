Lucas Assadi vive días de incertidumbre en U de Chile: el talentoso volante de los Azules es tentado por el gigante Atlético Mineiro, justo en días en el que también se negocia su renovación en el club.

El jugador experimentó su gran despegue en la segunda parte de la temporada 2025 y se espera mucho de él para este año, aunque pareciera que el Romántico Viajero no podrá disfrutarlo por mucho tiempo.

😱 Assadi complica a U de Chile y le deja gran tarea

Desde la prensa brasileña están muy atentos a cada movimiento de Lucas Assadi y fue el periodista Marco Geves el que señaló que el futbolista quiere irse sí o sí de U de Chile y que no renovará su contrato con la institución.

“Una persona cercana a Assadi reveló: ‘Lucas quiere irse, pero no depende solo de él’”, añadiendo que: “la información principal es: Lucas Assadi no tiene intención de renovar con La U”.

Esto complica a U de Chile, que no solo pretende disfrutar en cancha a Assadi, sino que también obtener un rédito económico tras realizar toda su formación y, principalmente, tenerle paciencia tras varios años irregulares antes de su explosión futbolística.

📅 ¿Cuándo termina contrato Lucas Assadi en U de Chile?

Lucas Assadi tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. De hecho, desde mediados de este año puede negociar como jugador libre con cualquier club y al final de la temporada partir sin que ningún club tenga que pagar un monto de transferencia ni negociar con la escuadra universitaria.

De todas formas, aún hay margen para que la U logre renovar el vínculo con Assadi, aunque el trabajo debe ser prioritario desde ya, para no repetir casos como los que ya han ocurrido en el fútbol chileno, como Marcelo Morales en los Azules o Joan Cruz en Colo Colo, por nombrar algunos recientes.

