Atlético Mineiro expresó públicamente su deseo de contar con Lucas Assadi, joven delantero de U de Chile que explotó en la última temporada, mostrando un gran rendimiento, sobre todo en la Copa Sudamericana.

Además, las informaciones que emanan desde Brasil indican que ambas partes están en plenas negociaciones para el traspaso, el que llega a darle un gran plus económico a la institución, pero que a la vez le significa el desafío de encontrar un reemplazante.

🧐 Atenta U de Chile: El deseo público de Atlético Mineiro por Lucas Assadi

A través de una conferencia de prensa, el gerente deportivo de Atlético Mineiro, Paulo Bracks, dio a conocer las ganas que tiene de fichar al jugador: “Es un jugador interesante, es un jugador que nos interesa”.

“Su nombre está sobre la mesa. No está fichado ni cerca de fichar, pero no niego que es un jugador interesante”, añadió el dirigente del club en la previa de una temporada en la que su equipo quiere conquistar el título de la Sudamericana de la mano de Jorge Sampaoli, tras perder la final por penales en 2025.

🇧🇷 Desde Brasil cuentan que las negociaciones de U de Chile y Atlético Mineiro por Assadi están en curso

El prestigioso medio brasileño Globoesporte, dio a conocer que “se están llevando a cabo las negociaciones” entre U de Chile y Atlético Mineiro por el delantero, aunque las tratativas no están fáciles.

Sampaoli quiere sí o sí al futbolista de la U, pero el precio que pone el club es alto.

💰 El precio que pone U de Chile a Lucas Assadi

U de Chile no está dispuesta a vender a Lucas Assadi por menos de 5 millones de dólares. Este es un precio elevado para el fútbol chileno, aunque razonable para el gran talento y jerarquía que demostró el jugador en 2025.

De no llegar una propuesta de ese monto, en el Romántico Viajero no escucharán nada y el jugador se mantendrá en el Centro Deportivo Azul.

