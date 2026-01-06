Universidad de Chile desestimó la primera propuesta formal por Lucas Assadi, al considerarla insuficiente desde lo económico. Desde el club azul establecieron un piso mínimo para negociar la eventual transferencia del volante formado en casa.

Lucas Assadi es uno de los nombres más observados del plantel de Universidad de Chile en el actual mercado de fichajes. Formado en el Centro Deportivo Azul y con contrato vigente hasta fines de 2026, el volante ofensivo es considerado uno de los principales activos del club por su talento y proyección internacional, razón por la cual la dirigencia evalúa con cautela cualquier acercamiento desde el extranjero y no contempla una salida a cualquier precio.

⚽️ La U dice no a la primera propuesta por Assadi

La U rechazó la primera oferta formal que llegó por el jugador durante el actual mercado. La dirigencia azul recibió una propuesta concreta desde el extranjero, más específicamente del equipo isreaelí, Maccabi Haifa, pero decidió no avanzar en la negociación al considerar que el monto ofrecido no se ajusta a la valoración interna que el club tiene del futbolista.

De acuerdo con la información entregada por ADN Deportes, la oferta fue analizada por Azul Azul, pero rápidamente descartada, marcando una postura clara respecto al futuro del joven volante. En la U entienden que Assadi es uno de los activos más importantes del plantel y que cualquier salida debe responder tanto a criterios deportivos como financieros.

💰 El monto ofrecido y el piso que fija la U

Según el medio citado, la propuesta rechazada bordeaba los 1,8 millones de dólares, cifra que no convenció a la dirigencia universitaria. En ese contexto, el club habría fijado un piso cercano a los 5 millones de dólares para sentarse a negociar seriamente una eventual transferencia.

La postura azul apunta a no repetir experiencias pasadas en las que jugadores formados en casa partieron por montos considerados bajos, priorizando una venta que refleje el potencial y proyección del futbolista en el mercado internacional. El contrato vigente de Assadi también le entrega mayor margen de maniobra a la institución en este proceso.

🔄 Mercado abierto y decisiones por venir

La negativa a la primera oferta no cierra la puerta a una eventual salida, pero sí establece una línea clara de negociación por parte de Universidad de Chile. Con el mercado aún abierto, no se descarta que aparezcan nuevos interesados, aunque desde el club insisten en que solo analizarán propuestas que cumplan con el piso económico definido.

Mientras tanto, el futuro de Lucas Assadi sigue siendo uno de los focos del mercado azul. Desde el entorno del jugador no se ha emitido una postura pública y, por ahora, el volante continúa enfocado en la pretemporada y en volver a mostrar el nivel que dejó en la temporada pasada.