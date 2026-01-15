Universidad de Chile vive días clave en el mercado de fichajes 2026. Mientras el nuevo proceso deportivo avanza bajo la conducción de Francisco Meneghini, una definición sigue tomando fuerza en el trasfondo del Centro Deportivo Azul: el futuro de Lucas Assadi.

El interés concreto desde Brasil no solo activó conversaciones a nivel dirigencial, sino que también abrió un debate más profundo en el mundo universitario. Esta vez, no desde la mesa directiva, sino desde una voz con historia en el club.

🔵 En la U de Chile avalan la salida de Lucas Assadi

La postura comenzó a tomar forma tras las declaraciones de Horacio Rivas, histórico exjugador azul, quien analizó el momento del volante y el contexto actual del club en conversación con Bolavip.

“Bueno, Osorio salió en un momento, entre comillas, que sea la palabra, pero peor que el de hoy día. Hoy día la U está sustentada, está bien manejada, creo que la última parte de Lucas fue maravillosa en el sentido futbolístico”, afirmó.

Desde esa base, Rivas dejó claro que una eventual salida no solo es comprensible, sino también conveniente en este punto de la carrera del jugador.

Y es que el exmediocampista fue directo al evaluar el peso de una oportunidad desde el extranjero y el momento personal del futbolista. “Por lo tanto, yo no me niego a esa posibilidad, muy por el contrario, yo siento que cuando llegan estas oportunidades hay que aprovecharlas”, sostuvo.

En la misma línea, agregó que Assadi “está preparado para eso” y que el siguiente paso exige “tener una ambición diferente”, apuntando a un crecimiento competitivo que difícilmente se logra sin salir del medio local.

🇧🇷 ¿Qué le ofrece el fútbol brasileño a Lucas Assadi?

El destino que aparece con mayor fuerza es el Atlético Mineiro, club dirigido por Jorge Sampaoli y habitual protagonista del Brasileirao. Para Rivas, el salto al fútbol brasileño puede marcar un antes y un después en la carrera del volante azul.

“Lucas yo creo que pasaría a un fútbol muy competitivo, el cual por supuesto se va a rozar con jugadores de primera línea, y eso yo creo que lo va a hacer crecer rápidamente”, explicó. Además, destacó dos condiciones clave en este tipo de decisiones: “Es un jugador inteligente” y “futbolísticamente tiene todas las condiciones”.

🔄 Comparan el caso de Assadi con Darío Osorio

Uno de los puntos más potentes del análisis fue la comparación con Darío Osorio, quien dejó Universidad de Chile en un contexto incluso más complejo y hoy se proyecta como una de las cartas importantes del fútbol chileno en el extranjero.

“Puedo insistir, y hago hincapié en eso, porque Osorio salió en un momento no tan bueno que estaba siendo incluso cuestionado, y resulta que hoy día es uno de los baluartes y de los hombres que tenemos como futuras promesas de nuestra Selección”, recordó Rivas.

Para el exjugador, esperar títulos locales antes de partir puede transformarse en un riesgo innecesario. “No tiene por qué esperar y no tiene por qué venir a tener que dar frutos primero, no hay ninguna necesidad, no tenemos ninguna obligación”, recalcó.

Incluso dejó una advertencia directa sobre el costo de postergar la decisión: “¿Qué pasa si esperamos eso y resulta que la U no sale campeón, y no entrega un título y no termina ganando nada la U nuevamente, como ha sido estos dos últimos años?”.

Y cerró con una frase que resume el sentir de varios referentes históricos del club: “Por lo tanto yo creo que es el momento preciso, no hay otra oportunidad, y que la aprovechemos al máximo… yo lo único que le deseo es lo mejor”.

💰 ¿Cómo está hoy la negociación por Lucas Assadi?

Desde Azul Azul han rechazado ofertas iniciales cercanas a los 3 millones de dólares, manteniendo una valoración en torno a los 5 millones. Sin embargo, desde Brasil el escenario sigue abierto.

El periodista Marco Geves informó que el club brasileño “se retiró de la mesa”, aunque posteriormente matizó la información señalando que “es posible” una nueva ofensiva, dejando la negociación aún en desarrollo.

🧩 En resumen

En la U de Chile crece el respaldo interno a la salida de Lucas Assadi

Una voz histórica avala el salto al extranjero

Atlético Mineiro sigue siendo el principal interesado

Comparan su caso con el de Darío Osorio

La U mantiene una valoración cercana a los 5 millones de dólares

