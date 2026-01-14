La U de Chile continúa preparándose con todo para los desafíos que tendrán el 2026. Los azules, que presentaron este miércoles sus nuevas camisetas, siguen trabajando bajo las órdenes de Francisco Meneghini en su segunda semana de pretemporada.

En paralelo, la gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo trabaja en la conformación del plantel. En ese punto, según se supo recientemente, Juan Martín Lucero se sumará al equipo en los próximos días tras rescindir su contrato con Fortaleza.

Sin embargo, esta no es la única situación que debe resolver Azul Azul, puesto que otro ítem que preocupa a los hinchas es el futuro de Lucas Assadi, quien sonó con fuerza en el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

🔵 U de Chile toma una decisión definitiva con Assadi

Lucas Assadi, de gran 2025 en la U de Chile, despertó el interés de importantes clubes en el exterior. Uno de ellos es Atlético Mineiro, que recientemente buscó fichar al talentoso jugador.

Esto incluso desató una polémica, puesto que Palestino denunció que el equipo brasileño les adeudaba dinero por el traspaso de Iván Román, lo que alerto a la directiva del Romántico Viajero.

Sin embargo, de acuerdo a la información entregada por Cooperativa Deportes, en el Centro Deportivo Azul decidieron retener a Assadi pese al interés del ‘Galo’, por lo que el diez seguirá en el club el 2026.

⚽ La U de Chile espera por Juan Martín Lucero

La decisión con Lucas Assadi no es lo único que tiene contentos a los hinchas de la U de Chile. Esto porque según reveló el periodista César Luis Merlo, Juan Martín Lucero rescindió su contrato con Fortaleza y arribará a los universitarios en calidad de libre.

El ‘Gato’ debiese llegar a nuestro país en los próximos días para someterse a los exámenes médicos y estampar su firma para poner fin a una extensa teleserie en el mercado de pases.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile jugará su primer partido amistoso de la temporada este domingo 18 de enero a las 19:00 horas cuando enfrente a Racing de Avellaneda en el Estadio Ester Roa de Concepción con un aforo autorizado de 24 mil espectadores.

