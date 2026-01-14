Universidad de Chile hizo oficial este miércoles sus nuevas camisetas para la temporada 2026, luego de publicar las primeras imágenes en sus redes sociales tanto el club como la empresa alemana. La presentación se dio en paralelo a la habilitación de la venta por parte de Adidas en su sitio web.

El anuncio generó inmediata repercusión entre los hinchas, principalmente por el diseño de la equipación. Las reacciones abrieron un debate en redes sociales en torno a la propuesta estética presentada para la nueva temporada.

👕 ¿Cómo son los diseños de la camiseta de la U de Chile 2026?

La nueva indumentaria de Universidad de Chile para la temporada 2026 fue publicada oficialmente por Adidas en su sitio web y al rato un video colaborativo en las redes sociales del club, donde se dieron a conocer los dos modelos principales que utilizará el plantel. La camiseta de local conserva el azul tradicional e incorpora detalles en rojo que forman la figura del chuncho, inspirado en la camiseta que utilizó el club el año 1996, año en el que la U llega a semifinales de Copa Libertadores.

En tanto, la camiseta visitante combina blanco, azul y rojo, colores históricos de la institución, con un diseño inspirado en banderas y lienzos asociados a la hinchada. En este modelo, el escudo clásico de la “U” pierde protagonismo frontal, dando paso a la insignia del búho como elemento central de la camiseta alternativa.

📱 ¿Qué opinan los hinchas sobre la nueva camiseta en redes sociales?

Desde que Universidad de Chile hizo públicas en sus redes sociales las imágenes oficiales de la camiseta 2026, se registró un alto flujo de comentarios entre los hinchas azules. El club compartió las primeras fotografías de las indumentarias en sus cuentas oficiales de Instagram, lo que impulsó rápidamente la interacción desde el momento de la publicación.

En plataformas como Instagram y X, las reacciones han sido variadas. Algunos usuarios destacaron el diseño con expresiones como “Hermosa” y “Quiero todooo”, mientras que otros manifestaron críticas con frases como “A la blanca le pusieron 0 cariño” o “probablemente las peores camisetas que han sacado”, reflejando posturas contrapuestas frente a las nuevas camisetas.

Una de las principales líneas de debate se concentró en elementos gráficos específicos, como la combinación de colores y la utilización de la insignia del búho en lugar del tradicional escudo con la “U” en el pecho. Ese cambio visual acumuló comentarios de sorpresa y cuestionamiento en las publicaciones oficiales del club.

🛒 ¿Dónde se puede comprar la camiseta de la U de Chile 2026 y qué productos están disponibles?

Los modelos oficiales de la nueva camiseta de Universidad de Chile ya se encuentran disponibles en la tienda virtual oficial de Adidas Chile, donde la marca habilitó su venta al público. En la plataforma se ofrecen las camisetas de local y visitante, junto a otros productos oficiales correspondientes a la temporada 2026.

En cuanto a precios, las camisetas de juego en versión manga corta tienen un valor de $69.990, mientras que los modelos manga larga alcanzan los $79.990. A ello se suman distintos accesorios y prendas complementarias, cuyos valores parten por debajo de los $55.000, según el tipo de producto.

Además de las camisetas de partido, la colección incluye indumentaria de entrenamiento, shorts, polerones y chaquetas de salida, todas con la identidad visual del club. Estas prendas están pensadas tanto para el uso deportivo como para los hinchas que buscan vestir los colores azules fuera de la cancha.

Con la oficialización de la camiseta 2026, el club tendrá la primera oportunidad de ver en acción la indumentaria en un contexto deportivo. Los azules están programados para enfrentar a Racing Club de Avellaneda este domingo 18 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción, en lo que será uno de los primeros duelos de preparación antes del inicio formal de la temporada.