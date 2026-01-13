¡Gran apronte! U de Chile finalmente no tendrá un amistoso contra Racing, sino que tendrá DOS: ambos equipos acordaron que se medirán por duplicado en importantes duelos de pretemporada a disputarse en nuestro país.

Esto es una gran noticia para el elenco de Francisco “Paqui” Meneghini, que tiene más posibilidades de llegar con buen rodaje al inicio del Campeonato Nacional 2026, el que se producirá el último fin de semana de enero.

⚽ El segundo amistosos de U de Chile vs Racing

Ya estaba pactado hace mucho rato que U de Chile vs Racing jugarán este domingo 18 de enero a las 19:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, duelo clave en la preparación de ambos elencos para sus ligas.

No obstante, según dio a conocer Emisora Bullanguera, el Romántico Viajero y la Academia pactaron un segundo duelo para el mismo día a las 10:00 horas, el que servirá para que los dos equipos den rodaje a más jugadores de sus planteles.

Ese compromiso se llevará a cabo a puertas cerradas, por lo que los hinchas nacionales y argentinos no podrán ver los detalles en cancha y solo servirá para que los cuerpos técnicos de Francisco Meneghini y Gustavo Costas saquen conclusiones.

📋 Otros amistosos de U de Chile en la pretemporada 2026

U de Chile también visitará a Universitario de Lima el 24 de enero en la Noche Crema. Este compromiso se jugará en la capital de Perú en horario por confirmar, en otro compromiso de gran exigencia para los estudiantiles, que además jugarán la Copa Sudamericana en esta temporada 2026.

Además, los universitarios seguramente están trabajando en más compromisos a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul, con el fin de afianzar la idea de juego de Paqui Meneghini.

📅 ¿Cuándo debuta U de Chile en el Campeonato Nacional 2026?

U de Chile debuta en el Campeonato Nacional 2026 el último fin de semana de enero (fecha y hora por definir) contra Audax Italiano en el estadio Nacional.

Los Azules jugarán como locales el primer duelo de esta temporada, con la idea de comenzar de forma victoriosa la competencia.