La obsesión del técnico argentino Jorge Sampaoli por fichar al “10” de U de Chile terminó de la peor manera en Brasil. Medios locales aseguran que el ex DT de La Roja reaccionó con “profunda irritación” luego de que la dirigencia de Azul Azul rechazara la última oferta de Atlético Mineiro por Lucas Assadi.

Pese a que el cuadro “Galo” intentó cerrar el acuerdo acercandose al piso de la U, las condiciones de pago y el monto final no lograron convencer en el Centro Deportivo Azul. El portazo definitivo asegura la permanencia del canterano, quien ahora se enfoca en blindar su vínculo para la temporada 2026.

🚫 ¿Por qué la U rechazó la oferta de Atlético Mineiro por Lucas Assadi?

La negociación entre la Universidad de Chile y los brasileños por Lucas Assadi se trabó en dos puntos críticos que Azul Azul no estuvo dispuesto a ceder. En primer lugar, la oferta económica del cuadro “Galo” no alcanzó el piso mínimo de 5 millones de dólares que la concesionaria fijó para empezar a conversar por la carta del canterano.

Sin embargo, el factor detonante del “portazo” fue la forma de pago. Según trascendió, el equipo de Belo Horizonte pretendía abonar el monto en cuotas, una fórmula que no convenció a la dirigencia universitaria, que prioriza el ingreso de “dinero fresco” para sus arcas, tal como ocurrió en otras operaciones recientes del mercado nacional.

😡 ¿Cómo reaccionó Jorge Sampaoli tras caerse el fichaje de su Assadi?

La caída de la operación generó un terremoto en la interna del Atlético Mineiro. Medios partidarios como Eu Sou Galo revelaron que Jorge Sampaoli terminó “profundamente irritado” con su directiva, ya que consideraba a Assadi una pieza clave para su esquema 2026.

El casildense había pedido “expresamente” al volante chileno, a quien venía siguiendo hace tiempo. Según la prensa local, el ex DT azul “abogó vehementemente” por su contratación, por lo que el fracaso de las gestiones fue tomado como un golpe directo a su planificación deportiva.

⚠️URGENTE



Jorge Sampaoli demonstrou forte irritação com a não contratação do meia ofensivo Lucas Assadi. O treinador defendia com veemência a chegada do Jogador pic.twitter.com/079ztc1ONB — CANAL EU SOU GALO (@JULIOGALO9X2) January 14, 2026

📝 ¿Lucas Assadi renovará en Universidad de Chile?

Tras confirmarse su permanencia, el futuro inmediato del “10” está en el Centro Deportivo Azul. Lucas Assadi se quedará en el club para disputar la temporada 2026, y la dirigencia ya trabaja para blindar a su joya ante futuras arremetidas desde el extranjero.

El vínculo actual del volante finaliza a fines de 2026, por lo que la prioridad ahora es cerrar una renovación que incluya una mejora salarial. Si bien en Brasil no descartan que Mineiro vuelva a la carga a mitad de año, por ahora Assadi seguirá vistiendo la camiseta azul.